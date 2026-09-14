Украинский бизнес "затягивает пояса": где сотрудников будут увольнять чаще
Украинский рынок труда в ближайшее время вряд ли испытает резкий всплеск новых вакансий или масштабную волну сокращений. В то же время компании в различных секторах экономики уже пересматривают свои кадровые планы, и в отдельных сферах баланс смещается не в пользу работников.
Что планируют украинские компании
В целом ситуация на рынке труда остается сложной, а наиболее негативные ожидания относительно численности персонала демонстрирует промышленность. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса НБУ.
Большинство предприятий не собирается в ближайшее время менять количество работников. Однако среди тех компаний, которые все же планируют пересматривать численность персонала, в большинстве секторов увольнения преобладают над наймом.
Что будет происходить в сфере услуг
Среди компаний, работающих в сфере услуг, подавляющее большинство не планирует менять численность своих коллективов. В то же время кадровые решения предприятий распределились следующим образом:
- 79% компаний планируют сохранить текущее количество сотрудников;
- 9% намерены нанимать новых сотрудников;
- 12% ожидают увольнение сотрудников.
Промышленность может столкнуться с сокращениями
Наиболее сложные прогнозы относительно численности персонала зафиксированы именно в промышленности. Здесь:
- 75% предприятий планируют оставить численность сотрудников без изменений;
- 16% рассчитывают нанимать новых сотрудников;
- 9% готовятся к увольнениям.
В то же время именно промышленные предприятия в целом хуже всего оценивают перспективы численности персонала, отмечают в НБУ.
Что будет в сфере торговли
В сфере торговли большинство компаний также не планирует существенно менять свои команды. В частности:
- 81% предприятий сохранят текущее количество сотрудников;
- 9% планируют нанимать;
- 13% рассматривают возможность увольнений.
В строительстве ситуация противоположная
Наиболее оптимистичные кадровые ожидания среди перечисленных секторов наблюдаются в строительстве. Здесь 9% компаний планируют нанимать новых сотрудников, тогда как об увольнениях говорят лишь 3% предприятий.
Большинство компаний при этом не планирует менять численность персонала. Таким образом, именно строительство на данный момент остается единственной сферой, где компании ожидают, что набор персонала будет происходить активнее, чем сокращения.