Рабочие профессии в Украине на пике популярности: спрос на какие вакансии вырос в 5 раз

На украинском рынке труда меняются не только зарплаты, но и интерес соискателей к различным профессиям. Аналитика OLX Работа показывает, на какие вакансии за год стали откликаться значительно активнее и сколько работодатели готовы платить таким сотрудникам.

На какие вакансии количество откликов выросло в несколько раз

На фоне нехватки кадров рабочие профессии стали особенно цениться. Об этом 24 Каналу известно из аналитики OLX Работа.

Наибольшее изменение за год зафиксировано в вакансии комплектовщика. В категории производства и рабочих специальностей количество откликов на эту должность выросло в пять раз по сравнению с августом 2025 года. Медианная зарплата составляет 31,5 тысячи гривен.

Еще на трех должностях количество откликов увеличилось втрое:

Копирайтер – медианная зарплата 20,3 тысячи гривен;

Администратор в розничной торговле – 25,7 тысячи гривен;

Системный администратор – 32,5 тысячи гривен.

Какие рабочие профессии стали более популярными

В сфере производства и среди рабочих специальностей кандидаты чаще откликались не только на вакансии комплектовщиков. За год положительная динамика охватила и другие должности:

Механик – количество откликов выросло на 97%, медианная зарплата составляет 37,5 тысячи гривен. Сборщик – на 66%, зарплата – 30 тысяч гривен. Подсобник – на 36%, зарплата – 30 тысяч гривен. Машинист экскаватора – на 32%, зарплата – 50 тысяч гривен. Оператор ЧПУ – на 27%, зарплата – 35 тысяч гривен.

Отдельно выросло количество откликов на вакансии в сфере строительства и облицовочных работ. Разнорабочими интересовались на 35% чаще, монтажниками – на 31%, строителями – на 22%. Медианные зарплаты в августе 2026 года для этих специалистов составляли:

разнорабочий – 30 тысяч гривен;

монтажник – 47,5 тысячи гривен;

строитель – 55 тысяч гривен.

Где еще увеличилось количество желающих найти работу

Рост количества откликов зафиксировали и в других сферах. В частности, чаще откликались на вакансии:

Риелтора – на 65%.

Грузчика в логистике и доставке – на 42%.

Менеджера по продажам в розничной торговле – на 38%.

Репетитора – на 29%.

Товароведа – на 28%.

Фармацевта – на 21%.

Стоматолога – на 19%.

Таким образом, интерес кандидатов рос не только к производству, логистике и строительству, но и к торговле, образованию и медицине.

В OLX Работа связывают рост количества откликов на рабочие должности с повышением интереса к этой сфере. В то же время кадровый дефицит в ней остается проблемой, поэтому работодатели повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников.

Однако большее количество откликов не обязательно означает, что найти работу стало сложнее. Важно учитывать соотношение количества кандидатов и открытых вакансий: конкуренция на рабочие должности остается ниже, чем в сферах, где предлагают гибкий график и удаленную работу.