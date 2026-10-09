Рабочие профессии в Украине на пике популярности: спрос на какие вакансии вырос в 5 раз
На украинском рынке труда меняются не только зарплаты, но и интерес соискателей к различным профессиям. Аналитика OLX Работа показывает, на какие вакансии за год стали откликаться значительно активнее и сколько работодатели готовы платить таким сотрудникам.
На какие вакансии количество откликов выросло в несколько раз
На фоне нехватки кадров рабочие профессии стали особенно цениться. Об этом 24 Каналу известно из аналитики OLX Работа.
Наибольшее изменение за год зафиксировано в вакансии комплектовщика. В категории производства и рабочих специальностей количество откликов на эту должность выросло в пять раз по сравнению с августом 2025 года. Медианная зарплата составляет 31,5 тысячи гривен.
Еще на трех должностях количество откликов увеличилось втрое:
- Копирайтер – медианная зарплата 20,3 тысячи гривен;
- Администратор в розничной торговле – 25,7 тысячи гривен;
- Системный администратор – 32,5 тысячи гривен.
Какие рабочие профессии стали более популярными
В сфере производства и среди рабочих специальностей кандидаты чаще откликались не только на вакансии комплектовщиков. За год положительная динамика охватила и другие должности:
- Механик – количество откликов выросло на 97%, медианная зарплата составляет 37,5 тысячи гривен.
- Сборщик – на 66%, зарплата – 30 тысяч гривен.
- Подсобник – на 36%, зарплата – 30 тысяч гривен.
- Машинист экскаватора – на 32%, зарплата – 50 тысяч гривен.
- Оператор ЧПУ – на 27%, зарплата – 35 тысяч гривен.
Отдельно выросло количество откликов на вакансии в сфере строительства и облицовочных работ. Разнорабочими интересовались на 35% чаще, монтажниками – на 31%, строителями – на 22%. Медианные зарплаты в августе 2026 года для этих специалистов составляли:
- разнорабочий – 30 тысяч гривен;
- монтажник – 47,5 тысячи гривен;
- строитель – 55 тысяч гривен.
Где еще увеличилось количество желающих найти работу
Рост количества откликов зафиксировали и в других сферах. В частности, чаще откликались на вакансии:
- Риелтора – на 65%.
- Грузчика в логистике и доставке – на 42%.
- Менеджера по продажам в розничной торговле – на 38%.
- Репетитора – на 29%.
- Товароведа – на 28%.
- Фармацевта – на 21%.
- Стоматолога – на 19%.
Таким образом, интерес кандидатов рос не только к производству, логистике и строительству, но и к торговле, образованию и медицине.
В OLX Работа связывают рост количества откликов на рабочие должности с повышением интереса к этой сфере. В то же время кадровый дефицит в ней остается проблемой, поэтому работодатели повышают зарплаты, пытаясь привлечь работников.
Однако большее количество откликов не обязательно означает, что найти работу стало сложнее. Важно учитывать соотношение количества кандидатов и открытых вакансий: конкуренция на рабочие должности остается ниже, чем в сферах, где предлагают гибкий график и удаленную работу.