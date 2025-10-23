Россияне полностью разрушили новый салон красоты Backstage

В результате российской атаки в ночь на 23 октября поврежден салон красоты Backstage на Подоле в Киеве. Заведение лишь недавно открылось после ремонта, однако теперь подверглось серьезным разрушениям.

Разрушения серьезные?

Об этом сообщили представители сети в Instagram. По их словам, все работники остались невредимыми, передает 24 Канал.

Смотрите также В Киеве после атаки пострадал бренд Etnodim, "Плекай" и синагога на Подоле

После атаки команда салона самостоятельно приехала на место, чтобы спасти все, что возможно – косметику, инструменты и оборудование.

Салон полностью разрушен / Фото из инстаграма Backstage

"Администраторы, мастера, ассистенты – независимо от должности пытались помочь. И мы это очень ценим", – отметили в Backstage.

Разрушение салона красоты Backstage в результате атаки россиян: видео

Несмотря на разрушения, в компании заверили, что продолжат работу и планируют отстроить салон на Подоле.

"Backstage – это не стены. Это люди", – отметили в команде.

Последствия атаки для Подола

В Подольском районе Киева ночная российская атака ночная российская атака повредила несколько объектов. Среди них – бизнес-центр ""Домино", собственно, где и расположен салон красоты. Заметим, что этот бизнес-центр попал под обстрел уже второй раз. Так, в июле 2024 года в здании произошел пожар, тогда погибли семь человек.

Во время сегодняшней атаки пострадали:

Шоурум бренда Etnodim – повреждены фасад, окна и часть интерьера.

Салон красоты Backstage Podil – выбиты окна и повреждено оборудование, однако работники остались невредимыми.

Книжный магазин "Плекай" – повреждены помещения, работа заведения продолжается в обычном режиме.

Большая хоральная синагога – взрывная волна повредила окна, двери и витражи, созданные во время реставрации 25 лет назад.

В результате атаки повреждения получил бизнес-центр "Домино" / Фото из фейсбука Томиленко Сергея

Заметим, что в результате атаки на Киев 23 октября 7 человек пострадали, 5 из них медики госпитализировали.