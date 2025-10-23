Россияне полностью разрушили новый салон красоты Backstage
- Российская атака разрушила новый салон красоты Backstage на Подоле в Киеве, который недавно открылся после ремонта.
- Все работники остались невредимыми, и компания планирует отстроить салон и продолжить работу.
В результате российской атаки в ночь на 23 октября поврежден салон красоты Backstage на Подоле в Киеве. Заведение лишь недавно открылось после ремонта, однако теперь подверглось серьезным разрушениям.
Разрушения серьезные?
Об этом сообщили представители сети в Instagram. По их словам, все работники остались невредимыми, передает 24 Канал.
После атаки команда салона самостоятельно приехала на место, чтобы спасти все, что возможно – косметику, инструменты и оборудование.
Салон полностью разрушен / Фото из инстаграма Backstage
"Администраторы, мастера, ассистенты – независимо от должности пытались помочь. И мы это очень ценим", – отметили в Backstage.
Разрушение салона красоты Backstage в результате атаки россиян: видео
Несмотря на разрушения, в компании заверили, что продолжат работу и планируют отстроить салон на Подоле.
"Backstage – это не стены. Это люди", – отметили в команде.
Последствия атаки для Подола
В Подольском районе Киева ночная российская атака ночная российская атака повредила несколько объектов. Среди них – бизнес-центр ""Домино", собственно, где и расположен салон красоты. Заметим, что этот бизнес-центр попал под обстрел уже второй раз. Так, в июле 2024 года в здании произошел пожар, тогда погибли семь человек.
Во время сегодняшней атаки пострадали:
Шоурум бренда Etnodim – повреждены фасад, окна и часть интерьера.
Салон красоты Backstage Podil – выбиты окна и повреждено оборудование, однако работники остались невредимыми.
Книжный магазин "Плекай" – повреждены помещения, работа заведения продолжается в обычном режиме.
Большая хоральная синагога – взрывная волна повредила окна, двери и витражи, созданные во время реставрации 25 лет назад.
В результате атаки повреждения получил бизнес-центр "Домино" / Фото из фейсбука Томиленко Сергея
Заметим, что в результате атаки на Киев 23 октября 7 человек пострадали, 5 из них медики госпитализировали.