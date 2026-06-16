Исторический рекорд: состояние самых богатых людей мира выросло на 300 миллиардов долларов за день

Для самых богатых людей планеты понедельник, 15 июня, стал одним из самых успешных дней за последние годы. Мировые финансовые рынки продемонстрировали сильный рост, что сразу же отразилось на состояниях самых состоятельных людей.

Как разбогател Илон Маск

По итогам торгов в Нью-Йорке 500 самых богатых людей мира приумножили свое состояние на 336 миллиардов долларов, что является самым большим приростом, когда-либо зафиксированным за один день, пишет Bloomberg.

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Самым большим победителем дня стал Илон Маск. Его состояние за один день выросло более чем на 10% и достигло примерно 1,27 триллиона долларов. Его капитал связан с долями в таких компаниях, как Tesla, SpaceX, xAI, Neuralink, The Boring Company и социальной платформе X.

Как и почему выросло состояние других миллиардеров из ТОП-5

Главным фактором стал рост мировых рынков. Инвесторы положительно отреагировали на новости о временной договоренности между США и Ираном о повторном открытии Ормузского пролива.

Дополнительный импульс дало появление SpaceX на бирже в качестве публичной компании. На этом фоне промышленный индекс Доу-Джонса достиг рекордной отметки, а Nasdaq 100 и MSCI World завершили день вблизи исторических максимумов.

Топ-5 лидеров мирового рейтинга достигли следующих финансовых результатов:

Илон Маск владеет 1,2 триллиона долларов.

Ларри Пейдж (соучредитель Google, Alphabet) имеет состояние в 314 миллиардов долларов;

Сергей Брин (основатель Google, Alphabet) владеет капиталом в 292 миллиарда долларов;

Джефф Безос (Amazon, Blue Origin, The Washington Post) имеет 267 миллиардов долларов;

Ларри Эллисон (Oracle) владеет состоянием в 247 миллиардов долларов.

Известно, что даже нижняя граница рейтинга Bloomberg Billionaires Index также установила новый максимум: состояние людей, занимающих последние позиции в списке 500 самых богатых, составляло около 7,9 миллиардов долларов у каждого.

К слову, австралийская миллиардерша Джина Райнхарт, возглавляющая список самых богатых людей страны, инвестировала более 1 миллиарда долларов в Илона Маска. Сделка стала частью рекордного IPO компании, которое уже принесло инвесторам существенную прибыль. Владелица горнодобывающей компании Hancock Prospecting приобрела пакет акций SpaceX.

После выхода на биржу акции SpaceX во время дебютных торгов выросли на 19%, а рыночная капитализация компании превысила 2 триллиона долларов. Благодаря этому SpaceX вошла в число крупнейших компаний США