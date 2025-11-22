От Перу до ЕС: каких бизнесменов и чиновников удавалось экстрадировать

В мире хватает случаев, когда после выявления коррупционных скандалов чиновников и влиятельных бизнесменов таки удавалось экстрадировать. Поэтому привлекать к ответственности удавалось, как бывших президентов Перу, так и европейских бизнесменов.

Каких чиновников и бизнесменов удавалось экстрадировать?

Первого в списке можно выделить дело, связанное с бывшим президентом Перу Альберто Фухимиори

Он находился в Чили с 2005 года, впоследствии его задержали, но продолжались споры об экстрадиции в Перу, передает 24 Канал со ссылкой на новость от Reuters.

Впрочем экстрадиция Фухимори таки состоялась после того, как накануне Верховный суд Чили вынес решение о выдаче экс-президента.

Его вина была признана по двум делам: о нарушении прав человека и 5 коррупционных делах во время президентства в течение 1990 – 2000 годах. А в 2009 году его лишили свободы на 7,5 лет.

Такая же ситуация случилась с бывшим президентом Перу в течение 2001 – 2006 годов Алехандро Толедо

Он был арестован в США в 2019 году по запросу Перу по делу "Odebrecht", а в апреле 2023 года он был экстрадирован из США в Перу, где предстанет перед обвинениями в получении взяток.

Дело в том, что Толедо разыскивается по обвинению в получении более 25 миллионов долларов от бразильской строительной компании "Odebrecht" в обмен на помощь в получении государственных контрактов. Прокуроры требуют 20-летнего лишения свободы, отмечается в издании.

В Европе случаи экстрадиции также зафиксированы, в частности это коснулось немецко-румынского бизнесмена Александра Адамеску

Как сообщает Eureporter, в 2018 году лондонский суд постановил экстрадировать бизнесмена в Румынию. Там ему грозит суд по обвинению во взяточничестве.

С 2016 года Адамеску удается избегать румынских властей. Хотя Национальное антикоррупционное управление Румынии в том же году выдало Европейский ордер на арест (EAW) для преследования его вместе с его отцом за подкуп двух судей.

Еще раньше в 2009 году эта судьба коснулась немецко-канадского бизнесмена Карлгайнца Шрайбера

Его экстрадировали из Канады в Германию по обвинению в налоговых преступлениях, взяточничестве и мошенничестве. А в следующем году, в 2010 году, суд признал его виновным, писал Reuters.

Отмечается, что бизнесмен был еще и торговцем оружием и ключевая фигура в финансовом скандале, который сильно навредил консерваторам канцлера Ангелы Меркель.

Не обошла коррупция и подкуп и в Европарламент – речь идет о деле "Qatargate" и итальянского чиновника Андреа Коццолино

Европейского депутата признали фигурантом в большом скандале под названием "Qatargate". Кстати, этот скандал, один из крупнейших за последнее десятилетие в Евросоюзе.

Обвинения касались коррупции и подкупа его и других политиков Катаром и Марокко для продвижения интересов этих стран в Европарламенте, говорится в Al Jazeera.

Поэтому итальянские суды согласовали экстрадицию Коццолино в Бельгию на основании европейского ордера на арест.

