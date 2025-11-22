Від Перу до ЄС: яких бізнесменів та чиновників вдавалося екстрадувати

У світі не бракує випадків, коли після виявлення корупційних скандалів високопосадовців та впливових бізнесменів таки вдавалося екстрадувати. Відтак притягувати до відповідальності вдавалося, як колишніх президентів Перу, так і європейських бізнесменів.

Яких чиновників та бізнесменів вдавалося екстрадувати?

Першого у списку можна виділити справу, пов'язану із колишнім президентом Перу Альберто Фухіміорі

Він перебував у Чилі з 2005 року, згодом його затримали, але тривали суперечки щодо екстрадиції до Перу, передає 24 Канал з посиланням на новину від Reuters.

Втім екстрадиція Фухіморі таки відбулася після того, як напередодні Верховний суд Чилі виніс ухвалу про видачу експрезидента.

Його вину було визнано у двох справах: про порушення прав людини та 5 корупційних справах під час президентства впродовж 1990 – 2000 роках. А у 2009 році його позбавили волі на 7,5 років.

Така ж ситуація трапилася із колишнім президентом Перу впродовж 2001 – 2006 років Алехандро Толедо

Його було арештовано у США у 2019 році за запитом Перу щодо справи "Odebrecht", а у квітні 2023 року він був екстрадований зі США до Перу, де постане перед звинуваченнями в отриманні хабарів.

Річ у тім, що Толедо розшукується за звинуваченням у отриманні понад 25 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії "Odebrecht" в обмін на допомогу в отриманні державних контрактів. Прокурори вимагають 20-річного позбавлення волі, зазначається у виданні.

В Європі випадки екстрадиції також зафіксовані, зокрема це торкнулося німецько-румунського бізнесмена Олександра Адамеску

Як повідомляє Eureporter, у 2018 році лондонський суд постановив екстрадувати бізнесмена до Румунії. Там йому загрожує суд за звинуваченням у хабарництві.

З 2016 року Адамеску вдається уникати румунської влади. Хоч Національне антикорупційне управління Румунії того ж року видало Європейський ордер на арешт (EAW) для переслідування його разом з його батьком за підкуп двох суддів.

Ще раніше у 2009 році ця доля торкнулася німецько-канадського бізнесмена Карлгайнца Шрайбера

Його екстрадували з Канади до Німеччини за звинуваченнями у податкових злочинах, хабарництві та шахрайстві. А наступного року, у 2010 році, суд визнав його винним, писав Reuters.

Зазначається, що бізнесмен був ще й торговцем зброєю та ключова фігура у фінансовому скандалі, який сильно зашкодив консерваторам канцлера Ангели Меркель.

Не оминула корупція та підкуп і в Європарламент – йдеться про справу "Qatargate" та італійського чиновника Андреа Коццоліно

Європейського депутата визнали фігурантом у великому скандалі під назвою "Qatargate". До речі, цей скандал, один із найбільших за останнє десятиліття в Євросоюзі.

Звинувачення стосувалися корупції та підкупу його та інших політиків Катаром та Марокко задля просування інтересів цих країн в Європарламенті, йдеться в Al Jazeera.

Відтак італійські суди погодили екстрадицію Коццоліно до Бельгії на підставі європейського ордера на арешт.

Що відомо про скандал щодо корупції навколо бізнесмена Тимура Міндіча?