Самые громкие сделки независимой Украины: кто и за сколько покупал крупные компании
- В Украине за годы независимости состоялись значительные сделки по купле/продаже компаний, среди которых продажа "Криворожстали" в 2005 году и продажа контрольного пакета акций ИСД российским инвесторам в 2009 году.
- Украинские компании также активно выходили на международный рынок, в частности, в 2024 году совершили 10 трансграничных сделок.
За годы независимости Украина пережила немало сделок по купле/продаже компаний. От приватизации "Криворожстали" в 2005 году до покупки фармацевтическим гигантом Украины Farmak иностранных компаний. Согласно таким сделкам можно взглянуть как трансформировался от 90-х до сегодняшнего дня украинский рынок бизнеса.
Какие крупнейшие сделки с украинскими компаниями происходили в годы независимости?
В последнем отчете KPMG in Ukraine M&A Radar 2024 говорится о том, что сделки M&A по доле украинских инвесторов играли важную роль на внутреннем рынке в 2024 году, передает 24 Канал.
Несмотря на отток капитала, количество внутренних сделок оставалось стабильным на уровне 26 сделок по сравнению с 25 сделкам в 2023 году. Крупнейшими секторами по стоимости были недвижимость и строительство, промышленные товары и сельское хозяйство.
Что такое сделки M&A
Дословно это называется Mergers and Acquisitions, то есть слияния и поглощения. Речь идет о ситуации, когда одна компания объединяется с другой или покупает/продает бизнес или его часть.
Продажа "Криворожстали"
Одной из первых крупных приватизационных сделок, которую заключила независимая Украина, состоялась з "Криворожсталь"
Как писали в The Gurdian, аукцион на "Криворожсталь" стал последним этапом Оранжевой революции в Украине, продемократического движения, возглавляемого Виктором Ющенко.
- В далеком 2005 году во время аукциона 2 представителя крупнейших сталелитейных групп мира, Mittal и Arcelor, боролись за крупнейшего производителя металла Украины.
- Однако контроль над украинским заводом все же получила Mittal Steel, что была в собственности самого богатого человека Великобритании тогда.
- Mittal Steel предложила на аукционе впечатляющую цену – 24,2 миллиарда гривен, то тогда равнялось 2,7 миллиардам фунтов стерлингов. Известно, что начинались торги с 12,6 миллиарда гривен.
Что произошло с ИСД в 2009 году?
В конце 2009 года стало известно, что владельцы корпорации "Индустриального союза Донбасса" продали контрольный пакет акций зарубежному инвестору. Причиной продажи стало то, что еще в 2008 году компанию, совладельцем которой был Сергей Тарута, накрыл кризис.
- В то же время как тогда писали в Deutsche Welle, контрольный пакет акций ИСД был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли бывшего совладельца группы "Евраз" Александра Катунина.
- Сумма продажи на то время составляла 2,7 миллиарда долларов.
- Интересно, что по словам Сергея Таруты, несмотря на то, что владельцем является Катунин, это лишь формальность. Настоящим владельцем, который скрывается за сочетанием иностранных фирм, является ВЭБ, то есть российское государство.
К слову! Сергей Тарута – предприниматель и политик. Часто попадал в ситуации, когда скрывал реальное состояние своего состояния. Например, в 2016 году скрыл в декларации имущество на сумму более 5 миллионов гривен. Входит в список прогульщиков Верховной Рады в промежутке от 2022 года по 2023 год, пишет организация "Честно".
Какая сделка состоялась в финансовом секторе?
Еще одной приватизационной сделкой с украинскими компаниями состоялась в 2006 году, когда венгерский OTP Bankplc приобрел одного из лидеров финансового сектора Украины – Райффайзенбанк Украина, который стал банком со 100% иностранным капиталом.
1 июня 2006 года Raiffeisen International продал АО "Райффайзенбанк Украина" за 650 миллионов евро венгерскому OTP Bank Ltd,
– говорится в полугодовом отчете за 2006 год.
То есть согласно официальному курсу, по состоянию на 1 июня 2006 года, это составляло где-то 4,22 миллиарда гривен.
Кто стал владельцем третьего по величине мобильного оператора страны?
В то же время если рассматривать сделки, произошедшие в промежутке от 3 – 2 лет, то стоит вспомнить приобретение украинского мобильного оператора lifecell французским миллиардером.
Сейчас lifecell считается 3-м по величине мобильным оператором Украины после VEON, Киевстар и Vodafone.
- В 2024 году консорциум инвесторов во главе с миллиардером Ксавье Нилем закончили сделку по приобретению и объединению lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.
- Дело в том, что ранее примерно 20% телекоммуникационной компании принадлежали российскому миллиардеру Михаилу Фридману, против которого были введены санкции.
- Впрочем суд в Киеве разрешил снять арест с акций компании, которые принадлежали Фридману, для того, чтобы расчистить путь для приобретения.
- У Reuters сообщили, что стоимость сделки может составлять по меньшей мере 524 миллиона долларов, что по среднему банковскому курсу где-то 21,5 миллиарда гривен.
Как украинские компании выходили на международный рынок?
Всего в 2014 году украинские компании завершили 10 трансграничных сделок по слиянию и поглощению, согласно отчету KPMG.
- К ключевым сделкам вошли приобретение компанией-разработчиком программного обеспечения Ciklum американской компании цифровых услуг Infogen за 30 миллионов долларов.
- Зато энергетическая компания DTEK вышла на польский рынок возобновляемой энергетики и приобрела систему накопления энергии за 30 миллионов евро.
- А фармацевтический гигант Farmak расширил свою деятельность в Польше и Великобритании и купил Symphar и A&S Pharma соответственно.