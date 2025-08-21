За роки незалежності Україна пережила чимало угод щодо купівлі/продажу компаній. Від приватизації "Криворіжсталі" у 2005 році до купівлі фармацевтичним гігантом України Farmak іноземних компаній. Відповідно до таких угод можна поглянути як трансформувався від 90-х до сьогодення український ринок бізнесу.

Які найбільші угоди з українськими компаніями відбувалися у роки незалежності?

В останньому звіті KPMG in Ukraine M&A Radar 2024 йдеться про те, що угоди M&A за часткою українських інвесторів відігравали важливу роль на внутрішньому ринку у 2024 році, передає 24 Канал.

Читайте також Замість року – п'ять: уряд розширює плани щодо мораторію на перевірки

Попри відплив капіталу, кількість внутрішніх угод залишалася стабільною на рівні 26 угод порівняно з 25 угодам у 2023 році. Найбільшими секторами за вартістю були нерухомість та будівництво, промислові товари та сільське господарство.

Що таке угоди M&A Дослівно це називається Mergers and Acquisitions, тобто злиття та поглинання. Йдеться про ситуації, коли одна компанія об'єднується з іншою або ж купує/продає бізнес чи його частину.

Продаж "Криворіжсталі"

Однією із перших великих приватизаційних угод, яку уклала незалежна Україна, відбулася з "Криворіжсталь"

Як писали в The Gurdian, аукціон на "Криворіжсталь" став останнім етапом Помаранчевої революції в Україні, продемократичного руху, очолюваного Віктором Ющенком.

У далекому 2005 році під час аукціону 2 представники найбільших сталеливарних груп світу, Mittal та Arcelor, боролися за найбільшого виробника металу України.

Однак контроль над українським заводом все таки отримала Mittal Steel, що була у власності найбагатшої людини Великої Британії тоді.

Mittal Steel запропонувала на аукціоні вражаючу ціну – 24,2 мільярда гривень, то тоді дорівнювало 2,7 мільярдам фунтів стерлінгів. Відомо, що починалися торги з 12,6 мільярда гривень.

Що сталося з ІСД у 2009 році?

Наприкінці 2009 року стало відомо, що власники корпорації "Індустріального союзу Донбасу" продали контрольний пакет акцій зарубіжному інвесторові. Причиною продажі стало те, що ще у 2008 році компанію, співвласником якої був Сергій Тарута, накрила криза.

Водночас як тоді писали в Deutsche Welle, контрольний пакет акцій ІСД було продано групі російських інвесторів, ключовим із яких ЗМІ називали колишнього співвласника групи "Євраз" Олександра Катуніна.

Сума продажу на той час становила 2,7 мільярда доларів.

Цікаво, що зі слів Сергія Тарути, попри те, що власником є Катунін, це лише формальність. Справжнім власником, який ховається за поєднанням іноземних фірм, є ВЕБ, тобто російська держава.

До слова! Сергій Тарута – підприємець та політик. Часто потрапляв у ситуації, коли приховував реальний стан своїх статків. Наприклад, у 2016 році приховав у декларації майно на суму у понад 5 мільйонів гривень. Входить до списку прогульників Верховної Ради у проміжку від 2022 року по 2023 рік, пише організація "Чесно".

Яка угода відбулася у фінансовому секторі?

Ще однією приватизаційною угодою з українськими компаніями відбулася у 2006 році, коли угорський OTP Bankplc придбав одного з лідерів фінансового сектору України – Райффайзенбанк Україна, що банком із 100% іноземним капіталом.

1 червня 2006 року Raiffeisen International продав АТ "Райффайзенбанк Україна" за 650 мільйонів євро угорському OTP Bank Ltd,

– йдеться у піврічному звіті за 2006 рік.

Тобто відповідно до офіційного курсу, станом на 1 червня 2006 року, це становило десь 4,22 мільярда гривень.

Хто став власником третього за величиною мобільного оператора країни?

Водночас якщо розглядати угоди, що відбулися у проміжку від 3 – 2 років, то варто згадати придбання українського мобільного оператора lifecell французьким мільярдером.

Наразі lifecell вважається 3-м за величиною мобільним оператором України після VEON, Київстар та Vodafone.

У 2024 році консорціум інвесторів на чолі з мільярдером Ксав'є Нілем закінчили угоду щодо придбання та об'єднання lifecell з постачальником послуг Datagroup-Volia.

Річ у тім, що раніше приблизно 20% телекомунікаційної компанії належали російському мільярдеру Михайлу Фрідману, проти якого були запроваджені санкції.

Втім суд у Києві дозволив зняти арешт з акцій компанії, які належали Фрідману, для того, щоб розчистити шлях для придбання.

У Reuters повідомили, що вартість угоди може становити щонайменше 524 мільйони доларів, що за середнім банківським курсом десь 21,5 мільярда гривень.

Як українські компанії виходили на міжнародний ринок?

Загалом у 2014 році українські компанії завершили 10 транскордонних угод зі злиттям та поглинанням, відповідно до звіту KPMG.