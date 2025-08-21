Найгучніші угоди незалежної України: хто і за скільки купував великі компанії
- В Україні за роки незалежності відбулися значні угоди з купівлі/продажу компаній, серед яких продаж "Криворіжсталі" у 2005 році та продаж контрольного пакету акцій ІСД російським інвесторам у 2009 році.
- Українські компанії також активно виходили на міжнародний ринок, зокрема, у 2024 році здійснили 10 транскордонних угод.
За роки незалежності Україна пережила чимало угод щодо купівлі/продажу компаній. Від приватизації "Криворіжсталі" у 2005 році до купівлі фармацевтичним гігантом України Farmak іноземних компаній. Відповідно до таких угод можна поглянути як трансформувався від 90-х до сьогодення український ринок бізнесу.
Які найбільші угоди з українськими компаніями відбувалися у роки незалежності?
В останньому звіті KPMG in Ukraine M&A Radar 2024 йдеться про те, що угоди M&A за часткою українських інвесторів відігравали важливу роль на внутрішньому ринку у 2024 році, передає 24 Канал.
Попри відплив капіталу, кількість внутрішніх угод залишалася стабільною на рівні 26 угод порівняно з 25 угодам у 2023 році. Найбільшими секторами за вартістю були нерухомість та будівництво, промислові товари та сільське господарство.
Що таке угоди M&A
Дослівно це називається Mergers and Acquisitions, тобто злиття та поглинання. Йдеться про ситуації, коли одна компанія об'єднується з іншою або ж купує/продає бізнес чи його частину.
Продаж "Криворіжсталі"
Однією із перших великих приватизаційних угод, яку уклала незалежна Україна, відбулася з "Криворіжсталь"
Як писали в The Gurdian, аукціон на "Криворіжсталь" став останнім етапом Помаранчевої революції в Україні, продемократичного руху, очолюваного Віктором Ющенком.
- У далекому 2005 році під час аукціону 2 представники найбільших сталеливарних груп світу, Mittal та Arcelor, боролися за найбільшого виробника металу України.
- Однак контроль над українським заводом все таки отримала Mittal Steel, що була у власності найбагатшої людини Великої Британії тоді.
- Mittal Steel запропонувала на аукціоні вражаючу ціну – 24,2 мільярда гривень, то тоді дорівнювало 2,7 мільярдам фунтів стерлінгів. Відомо, що починалися торги з 12,6 мільярда гривень.
Що сталося з ІСД у 2009 році?
Наприкінці 2009 року стало відомо, що власники корпорації "Індустріального союзу Донбасу" продали контрольний пакет акцій зарубіжному інвесторові. Причиною продажі стало те, що ще у 2008 році компанію, співвласником якої був Сергій Тарута, накрила криза.
- Водночас як тоді писали в Deutsche Welle, контрольний пакет акцій ІСД було продано групі російських інвесторів, ключовим із яких ЗМІ називали колишнього співвласника групи "Євраз" Олександра Катуніна.
- Сума продажу на той час становила 2,7 мільярда доларів.
- Цікаво, що зі слів Сергія Тарути, попри те, що власником є Катунін, це лише формальність. Справжнім власником, який ховається за поєднанням іноземних фірм, є ВЕБ, тобто російська держава.
До слова! Сергій Тарута – підприємець та політик. Часто потрапляв у ситуації, коли приховував реальний стан своїх статків. Наприклад, у 2016 році приховав у декларації майно на суму у понад 5 мільйонів гривень. Входить до списку прогульників Верховної Ради у проміжку від 2022 року по 2023 рік, пише організація "Чесно".
Яка угода відбулася у фінансовому секторі?
Ще однією приватизаційною угодою з українськими компаніями відбулася у 2006 році, коли угорський OTP Bankplc придбав одного з лідерів фінансового сектору України – Райффайзенбанк Україна, що банком із 100% іноземним капіталом.
1 червня 2006 року Raiffeisen International продав АТ "Райффайзенбанк Україна" за 650 мільйонів євро угорському OTP Bank Ltd,
– йдеться у піврічному звіті за 2006 рік.
Тобто відповідно до офіційного курсу, станом на 1 червня 2006 року, це становило десь 4,22 мільярда гривень.
Хто став власником третього за величиною мобільного оператора країни?
Водночас якщо розглядати угоди, що відбулися у проміжку від 3 – 2 років, то варто згадати придбання українського мобільного оператора lifecell французьким мільярдером.
Наразі lifecell вважається 3-м за величиною мобільним оператором України після VEON, Київстар та Vodafone.
- У 2024 році консорціум інвесторів на чолі з мільярдером Ксав'є Нілем закінчили угоду щодо придбання та об'єднання lifecell з постачальником послуг Datagroup-Volia.
- Річ у тім, що раніше приблизно 20% телекомунікаційної компанії належали російському мільярдеру Михайлу Фрідману, проти якого були запроваджені санкції.
- Втім суд у Києві дозволив зняти арешт з акцій компанії, які належали Фрідману, для того, щоб розчистити шлях для придбання.
- У Reuters повідомили, що вартість угоди може становити щонайменше 524 мільйони доларів, що за середнім банківським курсом десь 21,5 мільярда гривень.
Як українські компанії виходили на міжнародний ринок?
Загалом у 2014 році українські компанії завершили 10 транскордонних угод зі злиттям та поглинанням, відповідно до звіту KPMG.
- До ключових угод увійшли придбання компанією-розробником програмного забезпечення Ciklum американської компанії цифрових послуг Infogen за 30 мільйонів доларів.
- Натомість енергетична компанія DTEK вийшла на польський ринок відновлюваної енергетики й придбала систему накопичення енергії за 30 мільйонів євро.
- А фармацевтичний гігант Farmak розширив свою діяльність у Польщі та Великій Британії й купив Symphar та A&S Pharma відповідно.