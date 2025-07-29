Несмотря на войну и общую экономическую нестабильность, в отдельных секторах украинского рынка труда зарплаты продолжают расти.

Какие профессии зарабатывают больше всего?

Согласно обновленным данным кадровых порталов, самые высокие доходы в 2025 году получают специалисты в сфере ІТ, финансов, энергетики и агросектора. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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ИТ-сектор – стабильный лидер

Уровень зарплат в сфере информационных технологий сохраняется на самом высоком уровне.

Senior-разработчики зарабатывают в среднем от 3000 долларов до 6000 долларов в месяц.

Заметьте. Самые высокооплачиваемые направления: AI/ML, DevOps, cybersecurity и GameDev. В основном речь идет об удаленной работе с оплатой в валюте.

Финансы и управление

Финансовые директора (CFO), руководители подразделений в банках, а также эксперты по налоговому планированию могут рассчитывать на 100 000–200 000 гривен/месяц.

Спрос сохраняется и на финансовых аналитиков со знанием английского и опытом в международной отчетности.

Агросектор

Из-за ориентации на экспорт и дефицита кадров, руководители агропредприятий, логисты, технологи в крупном агробизнесе получают 60 000–120 000 гривен/месяц.

Особенно растет спрос на специалистов по агроэкспорту, инженеров по точному земледелию и GPS-навигации.

Энергетика и нефтегаз

В сфере энергетики, особенно альтернативной, зарплаты тоже на высоком уровне: от 50 000 до 150 000 гривен/месяц для технических директоров, инженеров и специалистов по проектному менеджменту.

Из-за модернизации систем и новых инвестиционных проектов растет потребность в энергетических аудиторах, специалистах по ВИЭ, инженерах-проектировщиках.

Строительство и инфраструктура

На фоне проектов по восстановлению страны наблюдается рост зарплат в сфере строительства, логистики и инфраструктуры.

Проектные менеджеры, инженеры-строители, сметчики, топографы зарабатывают от 40 000 до 100 000 гривен.

Продажи и В2В

В коммерческом секторе высокие доходы имеют руководители по продажам (Head of Sales), B2B-менеджеры с техническими продуктами, а также региональные директора.

Зарплаты: 50 000 – 150 000 гривен + бонусы за выполнение KPI.

В каких регионах зарплаты самые высокие?

Киев традиционно остается лидером: средняя зарплата – более 25 000 гривен/месяц, топовые специалисты – в разы больше.

Львов, Днепр, Одесса – также в тройке городов с самыми высокими выплатами.

В прифронтовых регионах пока фиксируют недостаток специалистов, поэтому зарплаты в отдельных сферах могут быть выше рыночной нормы.

Навыки, которые "продаются" дороже всего: