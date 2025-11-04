Умер самый богатый человек Великобритании: что известно о миллиардере: что известно о миллиардере

Гопичанд Хиндуджа, миллиардер и самый богатый человек Великобритании, умер в возрасте 85 лет. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщило FT.

Что известно о Гопичанде Хиндуджа?

Миллиардера не стало после продолжительной болезни в одной из больниц Лондона, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.

Он был скромным и радостным, а также другом для всех, кого встречал... Его также будут помнить за невероятную работу в развитии Hinduja Group в течение последних 70 лет до мирового успеха, каким она является сейчас,

– заявила семья покойного Хиндуджа.

Как пишет The Times Of India, карьеру он начал в семейном бизнесе в Мумбаи в 1959 году и сыграл ключевую роль в трансформации и организации из этого начального торгового направления в разнообразную международную бизнес-группу. Одним из важных стратегических решений при его правлении стала покупка Gulf Oil в 1984 году, а затем покупка Ashok Leyland в 1987 году.

Он также руководил расширением группы в сферах энергетики и инфраструктуры, способствовал созданию крупных электроэнергетических объектов по всей Индии,

– говорится в материале.

Hinduja Group, со штаб-квартирой в Мумбаи, – это большая международная корпорация с деятельностью в банковском деле и финансах, энергетике, медиа, грузовиках, смазочных материалах и кабельном телевидении. Организация насчитывает около 200 000 работников в мире.

Интересно! Компания была создана Парманандом Дипчандом Хиндуджа в 1919 году после переезда из Синди (когда-то часть Индии, теперь Пакистана) в Иран. Бизнес-штаб-квартира впоследствии переехала из Ирана в Великобританию – Лондон – в 1979 году.

