Умер самый богатый человек Великобритании: что известно о миллиардере: что известно о миллиардере

Умер самый богатый человек Великобритании: что известно о миллиардере
- Гопичанд Хиндуджа, самый богатый человек Великобритании, умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.
- Он сыграл ключевую роль в развитии Hinduja Group, превратив ее в международную корпорацию со штаб-квартирой в Мумбаи.
Гопичанд Хиндуджа, миллиардер и самый богатый человек Великобритании, умер в возрасте 85 лет. Об этом во вторник, 4 ноября, сообщило FT.
Что известно о Гопичанде Хиндуджа?
Миллиардера не стало после продолжительной болезни в одной из больниц Лондона, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.
Он был скромным и радостным, а также другом для всех, кого встречал... Его также будут помнить за невероятную работу в развитии Hinduja Group в течение последних 70 лет до мирового успеха, каким она является сейчас,
– заявила семья покойного Хиндуджа.
Как пишет The Times Of India, карьеру он начал в семейном бизнесе в Мумбаи в 1959 году и сыграл ключевую роль в трансформации и организации из этого начального торгового направления в разнообразную международную бизнес-группу. Одним из важных стратегических решений при его правлении стала покупка Gulf Oil в 1984 году, а затем покупка Ashok Leyland в 1987 году.
Он также руководил расширением группы в сферах энергетики и инфраструктуры, способствовал созданию крупных электроэнергетических объектов по всей Индии,
– говорится в материале.
Hinduja Group, со штаб-квартирой в Мумбаи, – это большая международная корпорация с деятельностью в банковском деле и финансах, энергетике, медиа, грузовиках, смазочных материалах и кабельном телевидении. Организация насчитывает около 200 000 работников в мире.
Интересно! Компания была создана Парманандом Дипчандом Хиндуджа в 1919 году после переезда из Синди (когда-то часть Индии, теперь Пакистана) в Иран. Бизнес-штаб-квартира впоследствии переехала из Ирана в Великобританию – Лондон – в 1979 году.
