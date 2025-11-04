Померла найбагатша людина Великої Британії: що відомо про мільярдера
- Гопічанд Хіндуджа, найбагатша людина Великої Британії, помер у віці 85 років після тривалої хвороби.
- Він відіграв ключову роль у розвитку Hinduja Group, перетворивши її на міжнародну корпорацію зі штаб-квартирою в Мумбаї.
Гопічанд Хіндуджа, мільярдер і найбагатша людина Великої Британії, помер у віці 85 років. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомило FT.
Що відомо про Гопічанда Хіндуджа?
Мільярдера не стало після тривалої хвороби в одній із лікарень Лондона, пише 24 Канал з посиланням на видання.
Він був скромним і радісним, а також другом для всіх, кого зустрічав... Його також пам’ятатимуть за неймовірну роботу у розбудові Hinduja Group протягом останніх 70 років до світового успіху, яким вона є зараз,
– заявила родина покійного Хіндуджа.
Як пише The Times Of India, кар’єру він почав у родинному бізнесі в Мумбаї у 1959 році та відіграв ключову роль у трансформації й організації з цього початкового торгового напряму у різноманітну міжнародну бізнес-групу. Одним із важливих стратегічних рішень за його правління стала покупка Gulf Oil у 1984 році, а потім купівля Ashok Leyland у 1987 році.
Він також керував розширенням групи у сферах енергетики та інфраструктури, сприяв створенню великих електроенергетичних об’єктів по всій Індії,
– йдеться у матеріалі.
Hinduja Group, зі штаб-квартирою в Мумбаї, – це велика міжнародна корпорація з діяльністю в банківській справі та фінансах, енергетиці, медіа, вантажівках, мастильних матеріалах та кабельному телебаченні. Організація нараховує близько 200 000 працівників у світі.
Цікаво! Компанія була створена Парманандом Діпчандом Хіндуджа у 1919 році після переїзду з Сінді (колись частина Індії, тепер Пакистану) до Ірану. Бізнес-штаб-квартира згодом переїхала з Ірану до Великої Британії – Лондона – в 1979 році.
Що ще відомо про багатих людей?
Кількість мільярдерів у світі зросла на 5,6%. Це наразі історичний максимум.
Сукупні статки мільярдерів у світі зросли на 10,3%. Вони становлять 13,4 трильйона доларів.
Лідерами рейтингу за кількістю мільярдерів є США, Китай та Німеччина. Четверту сходинку поділили Велика Британія та Росія.