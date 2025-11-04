Померла найбагатша людина Великої Британії: що відомо про мільярдера

Гопічанд Хіндуджа, мільярдер і найбагатша людина Великої Британії, помер у віці 85 років. Про це у вівторок, 4 листопада, повідомило FT.

Що відомо про Гопічанда Хіндуджа?

Мільярдера не стало після тривалої хвороби в одній із лікарень Лондона, пише 24 Канал з посиланням на видання.

Він був скромним і радісним, а також другом для всіх, кого зустрічав... Його також пам’ятатимуть за неймовірну роботу у розбудові Hinduja Group протягом останніх 70 років до світового успіху, яким вона є зараз,

– заявила родина покійного Хіндуджа.

Як пише The Times Of India, кар’єру він почав у родинному бізнесі в Мумбаї у 1959 році та відіграв ключову роль у трансформації й організації з цього початкового торгового напряму у різноманітну міжнародну бізнес-групу. Одним із важливих стратегічних рішень за його правління стала покупка Gulf Oil у 1984 році, а потім купівля Ashok Leyland у 1987 році.

Він також керував розширенням групи у сферах енергетики та інфраструктури, сприяв створенню великих електроенергетичних об’єктів по всій Індії,

– йдеться у матеріалі.

Hinduja Group, зі штаб-квартирою в Мумбаї, – це велика міжнародна корпорація з діяльністю в банківській справі та фінансах, енергетиці, медіа, вантажівках, мастильних матеріалах та кабельному телебаченні. Організація нараховує близько 200 000 працівників у світі.

Цікаво! Компанія була створена Парманандом Діпчандом Хіндуджа у 1919 році після переїзду з Сінді (колись частина Індії, тепер Пакистану) до Ірану. Бізнес-штаб-квартира згодом переїхала з Ірану до Великої Британії – Лондона – в 1979 році.

