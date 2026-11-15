"Киевстар" повысил цену на самый дешевый тариф: что изменилось

В ноябре 2026 года "Киевстар" пересмотрел стоимость тарифных планов для абонентов с предоплатой и по контракту. В среднем цены выросли на 100 – 150 гривен.

Какой самый дешевый тариф "Киевстара" в ноябре 2026 года

Среди актуальных пакетов услуг для физических лиц самым дешевым является "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт". Его стоимость составляет 470 гривен в месяц, сообщает оператор.

В то же время у "Киевстара" есть и более дешевые предложения, но они доступны не всем абонентам. Речь идет о специальных тарифных планах для пенсионеров, людей с инвалидностью и детей в возрасте от 6 до 16 лет.

За 470 гривен в месяц пользователи тарифа "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" получают:

40 ГБ мобильного интернета, из которых 18 ГБ можно использовать в роуминге;

безлимитные звонки внутри сети "Киевстар";

500 минут для разговоров в Украине и за рубежом;

500 SMS;

домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

Помимо основного пакета, абонентам доступны две "Суперсилы" на выбор. Среди дополнительных возможностей:

"Киевстар ТВ" с более чем 390 каналами, фильмами и сериалами;

YouTube Premium Lite;

SIM-карта для второго телефона;

дополнительный номер на текущей SIM-карте;

что еще 5 ГБ интернета в роуминге;

услуга "Соцсети и мессенджеры".

Как изменилось содержание тарифа после подорожания

До пересмотра цен тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" стоил 370 гривен в месяц. По старой стоимости им и дальше могут пользоваться абоненты, подключившие пакет до 4 ноября 2026 года.

Ранее тариф предусматривал такой объем мобильного интернета – 40 ГБ, из которых 15 ГБ действовали в роуминге, 300 минут для звонков и 300 SMS в Украине. Таким образом, обновленные условия предусматривают больше возможностей для абонентов, в частности минут для звонков и SMS.

Кроме того, Киевстар несколько пересмотрел перечень доступных "Суперсил". Еще одно изменение касается мобильных приложений: количество программ, которыми можно пользоваться без тарификации, увеличили с 20 до 23.

Напомним, что в начале ноября существенно изменилась стоимость специальных предложений. В частности, тарифный план " "Киевстар" запустил новый тариф для пенсионеров ". Его стоимость выросла с 220 до 370 гривен в месяц наряду с увеличением объема услуг по сравнению с предыдущей версией.