Из-за "неурожая": российский аналог McDonald's остался без картофеля фри

В начале полномасштабного вторжения россияне гордо заявляли, что санкции на них не повлияют, а ситуацию спасет какое-то призрачное импортозамещение. Впрочем, уже сейчас они даже не способны производить собственный картофель фри.

В некоторых ресторанах сети "Вкусно и точка", которая появилась на базе проданных американской компанией McDonald's активов в России, не будут продавать картошку фри. Об этом заявили в пресс-службе компании 8 июля, передает 24 канал.

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Ссылаются на "неурожай"

Кроме картофеля фри, некоторые заведения обновленной российской сети не будут иметь в меню и картофеля "по-крестьянски". По сообщению пресс-службы "Вкусно и точка", это вроде бы связано с тем, что 2021 год в России стал "неурожайным" для тех сортов пасленовых, которые используют в производстве картофеля фри на предприятиях сети.

Отмечается, что за последние восемь лет компания ориентировалась якобы на российских поставщиков и закупала продукцию у них. Однако не обошлось и без жалоб "Вкусно и точка" на санкции.

Кроме того, стал невозможен импорт (продукции – ред. 24 канал) с рынков, которые могли бы временно поставлять картофель для предприятий в россии,

– говорится в сообщении компании.

К слову, в "Вкусно и точка" добавили, что в полном объеме картофель вроде бы появится в начале следующего урожайного сезона, то есть этой осенью. По оценкам российской сети фастфуда, такие же сложности ожидают и остальных игроков внутреннего рынка.

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Напомним, что "Вкусно и точка" появилось в России после полного выхода с рынка сети McDonald's, которая таким образом отреагировала на полномасштабное вторжение страны-агрессорки в Украину. Первые рестораны "Вкусно и точка" в России начали свою работу 12 июня.

При этом россияне сразу же начали массово жаловаться на качество еды, которую подают в аналоге McDonald's – в сети распространяют фото заплесневевших булочек для бургеров и просроченных соусов.

Добавим, что в это время в Украине McDonald's планирует возобновить свою работу. Вероятно, заведения снова откроются ориентировочно в августе – сентябре этого года.

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