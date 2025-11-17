После форс-мажора "Лукойл" не выплачивает зарплаты: какова ситуация на месторождении в Ираке

Российский "Лукойл" более 6 недель задерживает зарплаты работникам месторождения в Ираке. Выписки о начислении есть, однако фактически выплаты не поступают.

Объяснили ли в "Лукойле" задержки зарплат?

Около 1,3 тысячи иракских сотрудников “Лукойла” не получают зарплаты, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ "РБК".

Речь идет о работниках месторождения West Qurna-2 в Басре, которые обычно получали деньги вовремя через один из банков Багдада. Пока же они получили только электронные выписки о начислении, но банковские переводы не состоялись.

Работники пытались выяснить причину задержки через правозащитников, однако компания не предоставила никаких объяснений.

Обратите внимание! Проект работает по контракту, заключенному в 2010 году сроком на 25 лет. "Лукойл" владеет 75% в проекте, остальные 25% принадлежит иракской North Oil Company. West Qurna-2 является одним из крупнейших в мире нефтяных месторождений.

Что известно о форс-мажоре в Ираке?

Западные санкции против компании сделали невозможным дальнейшую работу "Лукойл" на месте, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Дело в том, что в октябре сначала Великобритания, а затем США ввели санкции против двух нефтяных гигантов России. В результате, по словам трех источников, Ирак приостановил все денежные и нефтяные выплаты в пользу "Лукойла".

Если ситуацию не удастся решить в течение шести месяцев, "Лукойл" может полностью свернуть производство и покинуть проект,

– сообщил изданию иракский чиновник.

Ирак отменил на ноябрь передачу около 4 миллионов баррелей нефти, которые должны были быть зачислены как выплаты "Лукойлу".

Сейчас все доходы компании, полученные в Ираке, заморожены из-за санкций США.

Санкции против "Лукойла" и их последствия