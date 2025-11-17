Після форс-мажору "Лукойл" не виплачує зарплати: яка ситуація на родовищі в Іраку

Російський "Лукойл" понад 6 тижнів затримує зарплати працівникам родовища в Іраку. Виписки про нарахування є, проте фактично виплати не надходять.

Чи пояснили в "Лукойлі" затримки зарплат?

Близько 1,3 тисячі іракських співробітників “Лукойла” не отримують зарплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ "РБК".

Мова йде про працівників родовища West Qurna-2 у Басрі, які зазвичай отримували гроші вчасно через один із банків Багдада. Наразі ж вони отримали лише електронні виписки про нарахування, але банківські перекази не відбулися.

Працівники намагалися з’ясувати причину затримки через правозахисників, однак компанія не надала жодних пояснень.

Зауважте! Проєкт працює за контрактом, укладеним у 2010 році строком на 25 років. "Лукойл" володіє 75% у проєкті, решта 25% належить іракській North Oil Company. West Qurna-2 є одним із найбільших у світі нафтових родовищ.

Що відомо про форс-мажор в Іраку?

Західні санкції проти компанії унеможливили подальшу роботу "Лукойл" на місці, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Річ у тому, що у жовтні спочатку Велика Британія, а потім США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів Росії. У результаті, за словами трьох джерел, Ірак пипинив усі грошові та нафтові виплати на користь "Лукойла".

Якщо ситуацію не вдасться вирішити протягом шести місяців, "Лукойл" може повністю згорнути виробництво та залишити проєкт,

– повідомив виданню іракський посадовець.

Ірак скасував на листопад передачу близько 4 мільйонів барелів нафти, які мали бути зараховані як виплати "Лукойлу".

Наразі всі прибутки компанії, отримані в Іраку, заморожені через санкції США.

Санкції проти "Лукойла" та їхні наслідки