Санкции на паузе: почему активы "Лукойла" до сих пор вне ограничений

Против нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" ввели санкции, однако сейчас отдельные страны смягчают ограничения в отношении них, в частности часть зарубежных активов вывели из-под ограничений. Среди причин таких решений является попытка продать активы предприятий.

Почему санкции против "Лукойла" и "Роснефти" откладывают?

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал 24 Каналу, что на "Роснефть" и на "Лукойл" введены санкции, но часть активов этих компаний выведена из-под ограничений в связи с процессом их реализации.

Читайте также Производителя "Моршинской" продают: активы принадлежат подсанкционному олигарху Фридману

Что с санкциями против "Лукойла"

Дело в том, что Министерство финансов США вывело зарубежные активы "Лукойла" из-под санкций из-за заявки от американской нефтеперерабатывающей компании Chevron на приобретение этих активов.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Общая сумма этих активов – 20 миллиардов долларов. Входит в эти активы сеть АЗС в Болгарии и Румынии, нефтеперерабатывающий комплекс в Бургасе, Болгария, и довольно большое нефтеперерабатывающее предприятие в Плоешти, Румыния. Кстати, в Констанции, что в Румынии также, есть еще достаточно большой наливной нефтяной терминал, который принадлежит Лукойлу.

В то же время сейчас идет дискуссия между компаниями о продаже активов. Дело в том, что американская компания Chevron не хочет покупать все эти активы, а только сеть заправок. Зато "Лукойл" настаивает на продаже всего пакета активов.

Обратите внимание! Таким образом, до 2 декады декабря отложено введение санкций на зарубежные активы "Лукойла".

Почему нет санкций против зарубежных активов "Роснефти"

Зато немецкие активы "Роснефти" выведены из-под санкций из-за руководства. Немцы обратились в Министерство финансов США и объяснили, что в этом деле нет никакого интереса, добавляет Пендзин.

Юридически активы остаются в собственности "Роснефти", но во главе – немецкая администрация,

– говорит Олег Пендзин.

В то же время все другие санкции продолжают работать. Речь идет и об объемах добытой нефти, и механизмы налива и тому подобное. Например, уже на 9% выросли запасы нефти, которые расположены в море.

Как работают санкции против России?

Если подробно рассказать о процессе реализации нефти, то это выглядит следующим образом:

Есть нефтедобывающая компания и есть месторождение. У месторождения есть достаточно небольшой объем танкеров, куда закачивается нефть.

Далее – механизмы логистики через соответствующие цистерны. Все направляется на Новороссийск, или под Санкт-Петербург, то есть Ленинградскую область, где все это загружается в танкеры и направляется в места продажи.

Но реальных мест хранения большого количества нефти фактически нет. То есть наливные танкеры в припортовой инфраструктуре очень небольшие. Предполагается, что процесс продажи нефти будет постоянным. То есть, нефть будет забираться покупателям, и покупатель уже дальше будет использовать свои нефтеналивные мощности,

– говорит господин Олег.

Сейчас ситуация такова, что в России резко увеличилось количество нефти, расположенной в море. То есть танкеры используются как место хранения нефти, которая еще не куплена.

Китайцы, индийцы, турки начали отказываться от российской нефти, которая продолжает добываться и направляться на внешний рынок, но ее некуда реализовать. А любые танкеры стоят огромные средства,

– говорит экономист.

Сейчас международные эксперты нефтяного рынка говорят, что рано или поздно Россия таки продаст нефть. Но здесь вопрос не в этом, а в цене.

На сегодня спусковая цифра российской нефти марки Urals колеблется в пределах 52 – 53 доллара за баррель , впрочем реальная цена ниже.

, впрочем реальная цена ниже. Если учесть расходы на перевозку и логистических особенностей, цена может достигать до 45 долларов за баррель.

Такие вещи бесспорно сильно бьют по экономике России, объясняет Олег Пендзин. Из официальных заявлений Центробанка России известно, что для погашения бюджетного дефицита россияне вынуждены продавать золото, причем в достаточно большом количестве.

Какие из стран ослабили санкции против "Лукойла"?