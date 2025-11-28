Санкції на паузі: чому активи "Лукойлу" досі поза обмеженнями

Проти нафтових гігантів "Лукойлу" та "Роснєфті" ввели санкції, однак зараз окремі країні пом'якшують обмеження щодо них, зокрема частину закордонних активів вивели з–під обмежень. Серед причин таких рішень є спроба продати активи підприємств.

Чому санкції проти "Лукойла" та "Роснєфті" відтерміновують?

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що на "Роснєфть" та на "Лукойл" введені санкції, але частина активів цих компаній виведена з-під обмежень у зв'язку з процесом їх реалізації.

Що із санкціями проти "Лукойла"

Річ у тім, що Міністерство фінансів США вивело закордонні активи "Лукойла" з-під санкцій через заявку від американської нафтопереробної компанії Chevron на придбання цих активів.

Олег Пендзин Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Загальна сума цих активів – 20 мільярдів доларів. Входить в ці активи мережа АЗС в Болгарії та Румунії, нафтопереробний комплекс в Бурґасі, Болгарія, та доволі велике нафтопереробне підприємство в Плоєшті, Румунія. До речі, в Констанції, що в Румунії також, є ще достатньо великий наливний нафтовий термінал, який належить Лукойлу.

Водночас зараз триває дискусія між компаніями щодо продажу активів. Річ у тім, що американська компанія Chevron не хоче купляти всі ці активи, а лише мережу заправок. Натомість "Лукойл" наполягає на продажі всього пакету активів.

Зверніть увагу! Таким чином, до 2 декади грудня відкладено запровадження санкцій на закордонні активи "Лукойлу".

Чому немає санкцій проти закордонних активів "Роснєфті"

Натомість німецькі активи "Роснєфті" виведені з-під санкцій через керівництво. Німці звернулися до Міністерства фінансів США та пояснили, що у цій справі немає жодного інтересу, додає Пендзин.

Юридично активи залишаються у власності "Роснєфти", але на чолі – німецька адміністрація,

– каже Олег Пендзин.

Водночас всі інші санкції продовжують працювати. Йдеться і про обсяги добутої нафти, і механізми наливу тощо. Наприклад, вже на 9% зросли запаси нафти, які розташовані в морі.

Як працюють санкції проти Росії?

Якщо детально розповісти про процес реалізації нафти, то це виглядає наступним чином:

Є нафтодобувна компанія і є родовище. Біля родовища є достатньо невеликий обсяг танкерів, куди закачується нафта.

Далі – механізми логістики через відповідні цистерни. Все спрямовується на Новоросійськ, або під Санкт-Петербург, тобто Ленінградську область, де все це загружається в танкери та прямує в місця продажу.

Але реальних місць збереження великої кількості нафти фактично немає. Тобто наливні танкери в припортовій інфраструктурі дуже невеликі. Передбачається, що процес продажу нафти буде постійним. Тобто, нафта буде забиратися покупцям, і покупець вже далі буде використовувати свої нафтоналивні потужності,

– мовить пан Олег.

Зараз ситуація така, що в Росії різко збільшилася кількість нафти, що розташована у морі. Тобто танкери використовуються як місце збереження нафти, яка ще не куплена.

Китайці, індійці, турки почали відмовлятися від російської нафти, яка продовжує видобуватися та спрямовуватися на зовнішній ринок, але її немає куди реалізувати. А будь-які танкери коштують величезні кошти,

– каже економіст.

Наразі міжнародні експерти нафтового ринку говорять, що рано чи пізно Росія таки продасть нафту. Але тут питання не у цьому, а в ціні.

На сьогодні спускова цифра російської нафти марки Urals коливається в межах 52 – 53 долари за барель , втім реальна ціна нижча.

, втім реальна ціна нижча. Якщо врахувати витрати на перевезення та логістичних особливостей, ціна може сягати до 45 доларів за барель.

Такі речі безперечно сильно б'ють по економіці Росії, пояснює Олег Пендзин. З офіційних заяв Центробанку Росії відомо, що для погашення бюджетного дефіциту росіяни вимушені продавати золото, причому в достатньо великій кількості.

Які з країн послабили санкції проти "Лукойла"?