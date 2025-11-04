Активы "Лукойла" не вернутся обратно в случае отмены санкций, –гендиректор Gunvor

Международные активы российского производителя нефти "Лукойла" покупает компания Gunvor Group. Ее гендиректор заверил, что любое влияние России после этого исключено.

Будущее акций российского "Лукойла"?

Генеральный директор Gunvor Group Торбьерн Торнквист заявил, что сделка о приобретении международных активов "Лукойла" должна пройти одобрение регуляторов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Орбан хочет польстить Трампу масштабной сделкой, чтобы не потерять российскую нефть

В целом компания "Лукойл" объявила о согласии продать Gunvor свою огромную международную сеть;

нефтяных скважин;

нефтеперерабатывающих заводов;

автозаправочных станций;

свой торговый портфель.

Мы считаем, что это удовлетворяет все беспокойства, которые могут возникнуть в результате сделки такого масштаба, учитывая вовлеченные стороны,

– сказал Торнквист.

Он также исключил возможность продажи любых активов обратно в случае снятия санкций с "Лукойла" и дальнейшее влияние на портфель – это будет "полным разрывом связей".

Если соглашение будет заключено, это станет переворотом для Gunvor, крупного трейдера нефти и газа, который имеет давние связи с российской энергетической промышленностью. В 2014 году соучредитель Геннадий Тимченко попал под санкции США, которые утверждали, что президент Путин имел "инвестиции в Gunvor", что компания последовательно отрицала.

Торнквист, которому принадлежит около 85% Gunvor, заявил, что активы "Лукойла" помогут его фирме, поскольку нефтяные рынки становятся более перегруженными и конкурентными. Торговая маржа в этом году ослабла, а собственные доходы Gunvor упали на 71% в первом полугодии.

К слову, стало известно, что казахстанский "Казмунайгаз" продолжает работать с "Лукойлом", сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Российскому агентству Интерфакс "Казмунайгаз" сообщил о том, что сейчас они с "Лукойлом" проводят комплексную оценку влияния санкций. Учитываются следующие аспекты:

юридический;

финансовый;

технический.

Что известно о санкциях против "Лукойла" и "Роснефти" на их последствия?