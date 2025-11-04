Активи "Лукойла" не повернуться назад у випадку скасування санкцій, – гендиректор Gunvor

Міжнародні активи російського виробника нафти “Лукойла” купує компанія Gunvor Group. Її гендиректор запевнив, що будь-який вплив Росії після цього виключений.

Майбутнє акцій російського "Лукойла"?

Генеральний директор Gunvor Group Торбйорн Торнквіст заявив, що угода про придбання міжнародних активів "Лукойла" має пройти схвалення регуляторів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Загалом компанія "Лукойл" оголосила про згоду продати Gunvor свою величезну міжнародну мережу;

нафтових свердловин;

нафтопереробних заводів;

автозаправних станцій;

свій торговий портфель.

Ми вважаємо, що це задовольняє всі занепокоєння, які можуть виникнути в результаті угоди такого масштабу, враховуючи залучені сторони,

– сказав Торнквіст.

Він також виключив можливість продажу будь-яких активів назад у разі зняття санкцій з "Лукойла" та подальший вплив на портфель – це буде "повним розривом зв’язків".

Якщо угоду буде укладено, це стане переворотом для Gunvor, великого трейдера нафти та газу, який має давні зв'язки з російською енергетичною промисловістю. У 2014 році співзасновник Геннадій Тимченко потрапив під санкції США, які стверджували, що президент Путін мав "інвестиції в Gunvor", що компанія послідовно заперечувала.

Торнквіст, якому належить близько 85% Gunvor, заявив, що активи "Лукойла" допоможуть його фірмі, оскільки нафтові ринки стають більш перевантаженими та конкурентними. Торгова маржа цього року послабшала, а власні прибутки Gunvor впали на 71% у першому півріччі.

До слова, стало відомо, що казахстанський "Казмунайгаз" продовжує працювати з "Лукойлом", повідомляє 24 Канал з посилання на Reuters.

Російському агентству Інтерфакс "Казмунайгаз" повідомив про те, що зараз вони з "Лукойлом" проводять комплексну оцінку впливу санкцій. Враховуються такі аспекти:

юридичний;

фінансовий;

технічний.

Що відомо про санкції проти "Лукойла" й "Роснафти" на їхні наслідки?