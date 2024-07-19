Санкции против российского нефтяного теневого нефтяного флота: Великобритания расширила ограничения

Великобритания расширила свои санкции против российского теневого флота еще на 11 пунктов. Речь идет о танкерах, которые нелегально перевозят нефть для России.

Санкции против российского флота

Санкции были наложены на такие суда, как "Залив Амурский" и "СКФ Печора", за их участие в транспортировке нефти или нефтепродуктов из России в третью страну.

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Согласно недавнему правительственному отчету, существует высокая вероятность того, что на судах появятся флаги Панамы, Габона и Островов Кука.

Великобритания приняла меры, введя санкции против шести судов, принадлежащих к "теневому флоту" России. По сообщениям, эти суда использовались для уклонения от западных санкций по торговле российской нефтью.

В июне Великобритания ввела санкции против компании "Ингосстрах", которая предоставляет услуги российским экспортерам нефти, в частности, страхование судов.