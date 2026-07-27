ЕС неожиданно ослабил санкции: снова открыл рынок для "мягкого золота" России

Брюссель снял санкции с российского соболиного меха, которые были введены только в апреле. После этого импорт шкурок соболя премиумкласса в Евросоюз может возобновиться.

Почему ЕС отменил санкции

Запрет на поставку соболиного меха из России отменили во время утверждения 21-го пакета санкций ЕС на прошлой неделе, пишет Euractiv .

В Европейской комиссии объяснили такой шаг необходимостью. Мол, Россия доминирует в производстве соболиного меха, поэтому европейские производители практически не могут найти других поставщиков.

Похоже, что получить их (соболиные шкурки – 24 Канал) кое-где очень сложно,

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По словам дипломата ЕС, исключение на соболиный мех России активно продвигали Италия и Греция . Они являются самыми большими покупателями этих шкурок в Европе.

Что это значит для России

Соболиный мех считается одним из самых дорогих и ценных в мире благодаря исключительной мягкости, за что его прозвали "мягким золотом". Шубы из российского соболя могут стоить десятки, а иногда и сотни тысяч евро.

В свое время издание The New York Times сравнивало, что одна такая шуба может обойтись даже дороже автомобиля Rolls-Royce.

Элитные модные бренды в Европе уже многие десятилетия покупают соболиный мех в России. По данным международного аукциона меха Sojuzpushnina, даже после начала полномасштабной войны компании из Италии и Греции продолжили активно импортировать шкурки.

Таким образом, Россия снова сможет зарабатывать на экспорте меха в Европу немалые деньги, несмотря на желание ЕС ограничить доходы Кремля.

В то же время готовые меховые изделия по-прежнему останутся под санкциями, введенными еще в 2022 году. Москве запрещено импортировать их в ЕС, а европейским производителям – экспортировать в Россию. Ограничения касаются других предметов роскоши, в частности бриллиантов и черной икры.

Напомним, в 20-м пакете санкций против России , принятом 23 апреля 2026 года, Евросоюз среди прочего ввел запрет на импорт выделанных меховых шкурок.