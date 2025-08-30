Немецкая компания Quantum Systems имеет собственное производство дронов в Украине, сосредоточенное на секретных объектах. Украинцы делятся боевым опытом, а немцы обеспечивают защиту от российских атак.

Производитель дронов Quantum Systems расширяет деятельность в Украине и одновременно укрепляет сотрудничество со своими заводами в Германии, передает 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также СМИ пишут, что производителя ракет "Фламинго" подозревают в обмане: в НАБУ отреагировали

Что известно о тайных заводах дронов в Украине?

Разведывательные дроны Vector от Quantum были среди первых, которые компания передала Украине в качестве гуманитарной помощи в первые недели полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В течение следующих трех лет Quantum Systems открыла предприятия по всей охваченной войной Украине – в дополнение к уже имеющимся производственным и логистическим мощностям в Германии, США и Австралии.

Присутствие в Украине является критическим для любого производителя военных дронов.

Вся разработка в сфере дронов идет именно из Донбасса, а не из Кремниевой долины,

– отметил Маттиас Лена, директор Quantum по развитию бизнеса и правительственных связей.

Хотя НАТО формирует стандарты для военной техники, быстрые инновации требуют испытаний в реальных фронтовых условиях Украины.

Примером является новая усовершенствованная разведывательная модель дрона Vector с технологией искусственного интеллекта, которая не только "видит", но и "слышит" врага благодаря акустическому сенсору WASP.

Сенсор позволяет пилотам дронов обнаруживать артиллерию и другое оружие на большом расстоянии по звуку.

По словам Александра Бережного, управляющего директора Quantum Systems Ukraine, сейчас компания тестирует новый дрон вместе с ракетными и артиллерийскими подразделениями, чтобы определить дальность, точность и технические параметры. После испытаний ВСУ могли бы принять этот беспилотник на вооружение.

Другие производители дронов тоже пытаются наладить подобное сотрудничество, пытаясь заинтересовать западные фирмы в совместном производстве проверенной на фронте техники.

Правительство Украины пытается упростить бюрократию, преодолеть коррупцию в закупках и облегчить заключение таких сделок. Новая система закупок DotChain Defense, введена в этом году, позволяет производителям быстрее поставлять технику на фронт, продавая ее прямо военным частям, а не через медленную централизованную процедуру.

Кроме бюрократии, есть и реальная угроза со стороны России, которая атакует военные заводы.

Поэтому компании, такие как Quantum, снижают риски, распределяя производство по Украине и сотрудничая со своими заводами в безопасных европейских странах.

Благодаря этому Quantum Systems смогла увеличить выпуск с 40 до 80 дронов в месяц на своих секретных объектах в Украине. Немецкие заводы производят 120 в месяц.

Последние новости о производстве дронов в Украине