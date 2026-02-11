"Подготовка" к проверке налоговой: владелец сети "Близенько" ликвидирует компанию

"Близенько" – сейчас крупнейшая сеть продуктовых магазинов во Львове, оператора которой ликвидируют до июня 2026 года. Именно на этот период назначена проверка налоговой, однако владелец сети опровергает информацию о связи этих событий.

Что происходит в сети "Близенько"?

Оператором сети "Близенько" со времени ее основания является частное предприятие "Сеть-Сервис Львов". Его владелец – львовский бизнесмен Александр Бережанский, пишет ZAXID.NET.

В июне 2026 года Налоговая служба запланировалаа проверить "Сеть-Сервис Львов", однако в структуре компании начали происходить динамические изменения, а впоследствии владелец запустил процесс ее ликвидации:

13 января Александр Бережанский вывел из компании 50 миллионов гривен, сократив свою долю в уставном капитале с 51,2 миллиона до 1,2 миллиона гривен.

2 февраля уставный капитал фирмы уменьшили с 1,2 миллиона гривен до 31,7 тысячи гривен.

Через несколько дней Александр Бережанский полностью вышел из компании, место бенефициара занял Денис Боднар (также стал директором "Сеть-Сервис Львов").

9 февраля компания объявила о начале ликвидации на основании "решения учредителей о прекращении юридического лица".

Это означает, что до проверки налоговой, которая запланирована на июнь, компания уже не будет существовать.

Что говорит владелец "Близенько"?

В комментарии ZAXID.NET владелец сети "Близенько" Александр Бережанский сообщил, что ликвидация юридического лица не связана с проверкой ГНС. По его словам, сеть меняет форму хозяйствования – с частного предприятия на общество с ограниченной ответственностью

По его словам, форма ЧП устарела, поэтому структуру бизнеса решили привести к современным стандартам. Он добавил, что компания не избегает налогового контроля из-за ликвидации, а наоборот инициирует "финальный прозрачный аудит, чтобы официально закрыть старую структуру".

Что известно о проверках налоговой?