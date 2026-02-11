"Подготовка" к проверке налоговой: владелец сети "Близенько" ликвидирует компанию
- Владелец сети "Близенько" Александр Бережанский ликвидирует компанию "Сеть-Сервис Львов" до проверки налоговой в июне 2026 года.
- Бережанский утверждает, что ликвидация не связана с проверкой и вызвана переходом на современные стандарты управления бизнесом.
"Близенько" – сейчас крупнейшая сеть продуктовых магазинов во Львове, оператора которой ликвидируют до июня 2026 года. Именно на этот период назначена проверка налоговой, однако владелец сети опровергает информацию о связи этих событий.
Что происходит в сети "Близенько"?
Оператором сети "Близенько" со времени ее основания является частное предприятие "Сеть-Сервис Львов". Его владелец – львовский бизнесмен Александр Бережанский, пишет ZAXID.NET.
В июне 2026 года Налоговая служба запланировалаа проверить "Сеть-Сервис Львов", однако в структуре компании начали происходить динамические изменения, а впоследствии владелец запустил процесс ее ликвидации:
- 13 января Александр Бережанский вывел из компании 50 миллионов гривен, сократив свою долю в уставном капитале с 51,2 миллиона до 1,2 миллиона гривен.
- 2 февраля уставный капитал фирмы уменьшили с 1,2 миллиона гривен до 31,7 тысячи гривен.
- Через несколько дней Александр Бережанский полностью вышел из компании, место бенефициара занял Денис Боднар (также стал директором "Сеть-Сервис Львов").
- 9 февраля компания объявила о начале ликвидации на основании "решения учредителей о прекращении юридического лица".
Это означает, что до проверки налоговой, которая запланирована на июнь, компания уже не будет существовать.
Что говорит владелец "Близенько"?
В комментарии ZAXID.NET владелец сети "Близенько" Александр Бережанский сообщил, что ликвидация юридического лица не связана с проверкой ГНС. По его словам, сеть меняет форму хозяйствования – с частного предприятия на общество с ограниченной ответственностью
По его словам, форма ЧП устарела, поэтому структуру бизнеса решили привести к современным стандартам. Он добавил, что компания не избегает налогового контроля из-за ликвидации, а наоборот инициирует "финальный прозрачный аудит, чтобы официально закрыть старую структуру".
Что известно о проверках налоговой?
В 2025 году налоговая провела более 6 тысяч проверок АЗС, наложив штрафы на 463,7 миллиона гривен. В сотрудничестве с полицией зафиксировано 160 фактов незаконной реализации горючего, проверки продолжат в 2026 году.
В 2026 году налоговая осуществит документальные плановые проверки почти 4,6 тысяч субъектов хозяйствования. Проверки охватят различные категории, включая юридических лиц, ФЛП, финансовые учреждения. В перечне крупнейшего бизнеса, что ждет проверка, – "Нафтогаз Украины", NOVUS, МХП, Rozetka, Камет-сталь.
В общем больше всего проверок будет в сфере оптовой торговли и сельского хозяйства – по 21%. А после этой сферы идут бизнес, занимающиеся производством пищевых продуктов – 5%.