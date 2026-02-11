"Підготовка" до перевірки податкової: власник мережі "Близенько" ліквідує компанію

"Близенько" – нині найбільша мережа продуктових крамниць у Львові, оператора якої ліквідують до червня 2026 року. Саме на цей період призначена перевірка податкової, проте власник мережі спростовує інформацію про зв’язок цих подій.

Що відбувається в мережі "Близенько"?

Оператором мережі "Близенько" від часу її заснування є приватне підприємство "Мережа-Сервіс Львів". Його власник – львівський бізнесмен Олександр Бережанський, пише ZAXID.NET.

У червні 2026 року Податкова служба запланувала перевірити "Мережа-Сервіс Львів", проте у структурі компанії почали відбуватися динамічні зміни, а згодом власник запустив процес її ліквідації:

13 січня Олександр Бережанський вивів з компанії 50 мільйонів гривень, скоротивши свою частку у статутному капіталі з 51,2 мільйона до 1,2 мільйона гривень.

2 лютого статутний капітал фірми зменшили з 1,2 мільйона гривень до 31,7 тисячі гривень.

За кілька днів Олександр Бережанський повністю вийшов з компанії, місце бенефіціара посів Денис Боднар (також став директором "Мережа-Сервіс Львів").

9 лютого компанія оголосила про початок ліквідації на підставі "рішення засновників щодо припинення юридичної особи".

Це означає, що до перевірки податкової, яка запланована на червень, компанія вже не існуватиме.

Що каже власник "Близенько"?

У коментарі ZAXID.NET власник мережі "Близенько" Олександр Бережанський повідомив, що ліквідація юридичної особи не пов’язана з перевіркою ДПС. За його словами, мережа змінює форму господарювання – з приватного підприємства на товариство з обмеженою відповідальністю

За його словами, форма ПП застаріла, тому структуру бізнесу вирішили привести до сучасних стандартів. Він додав, що компанія не уникає податкового контролю через ліквідацію, а навпаки ініціює "фінальний прозорий аудит, щоб офіційно закрити стару структуру".

Що відомо про перевірки податкової?