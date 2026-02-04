Що відомо про тіньовий ринок пального?
Про це у середу, 4 лютого, розповіла виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух. Зокрема, інформація для виявлення порушень надходить зі звернень і скарг споживачів.
Дивіться також Нафта може різко подорожчати: чи зростуть ціни на пальне в Україні у разі удару США по Ірану
Податкова служба використовує дані податкової звітності, РРО та інших електронних джерел. Під час перевірок фіксуються продаж необлікованого пального, відсутність документів про походження та порушення фіскального обліку.
За результатами моніторингу у 2025 році:
- виявлено 5 349 порушень;
- застосовано штрафи на 463,7 мільйона гривень;
- припинено дію 886 ліцензій з незаконного обігу.
Окремий напрям роботи – це взаємодія з правоохоронними органами, тож 160 фактів незаконної реалізації пального зафіксували спільно з Нацполіцією, а також вилучили з обігу пального та обладнання на 9 мільйонів гривень.
Тіньовий ринок пального – це не дрібне порушення. Це про значні втрати бюджету… Завадити цьому можуть лише системні, а не точкові заходи,
– наголосила Карнаух.
Якими будуть перевірки у 2026 році?
Робота триватиме й цьогоріч. Для виявлення нелегальних схем податкова активно використовує інформацію від громадян.
Зверніть увагу! Про факти торгівлі пальним без ліцензій або з порушенням фіскального обліку можна повідомити через офіційні канали зв'язку.
Контроль за дотриманням вимог щодо рівня заробітних плат поширюється на платників, які працюють за ліцензіями. Йдеться не лише про сферу торгівлі пальним, а й про обіг алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет.
За словами посадовиці, системні перевірки, призупинення дії ліцензій, застосування фінансових санкцій і ліквідація нелегальних АЗС сприяють детінізації ринку та формуванню прозорих і безпечних умов роботи.
Чи подорожчає пальне в Україні?
В ексклюзивному коментарі для 24 Каналу директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн розповів, що у 2026 році ситуація на ринку пального склалася нетипово для січня. Ціна за літр бензину та дизелю зросла – приблизно на 2 гривні.
Водночас економіст Олег Пендзин наголосив, що основною причиною здорожчання пального на українських АЗС є підвищення акцизу. "Гадаю, що вартість більше не буде рости", – додав експерт.