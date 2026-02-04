Що відомо про тіньовий ринок пального?

Про це у середу, 4 лютого, розповіла виконувачка обов'язків голови ДПС Леся Карнаух. Зокрема, інформація для виявлення порушень надходить зі звернень і скарг споживачів.

Податкова служба використовує дані податкової звітності, РРО та інших електронних джерел. Під час перевірок фіксуються продаж необлікованого пального, відсутність документів про походження та порушення фіскального обліку.

За результатами моніторингу у 2025 році:

виявлено 5 349 порушень ;

; застосовано штрафи на 463,7 мільйона гривень ;

; припинено дію 886 ліцензій з незаконного обігу.

Окремий напрям роботи – це взаємодія з правоохоронними органами, тож 160 фактів незаконної реалізації пального зафіксували спільно з Нацполіцією, а також вилучили з обігу пального та обладнання на 9 мільйонів гривень.