Что известно о теневом рынке топлива?

Об этом в среду, 4 февраля, рассказала исполняющая обязанности председателя ГНС Леся Карнаух. В частности, информация для выявления нарушений поступает из обращений и жалоб потребителей.

Налоговая служба использует данные налоговой отчетности, РРО и других электронных источников. Во время проверок фиксируются продажа неучтенного топлива, отсутствие документов о происхождении и нарушения фискального учета.

По результатам мониторинга в 2025 году:

обнаружено 5 349 нарушений ;

; применено штрафов на 463,7 миллиона гривен ;

; приостановлено действие 886 лицензий из незаконного оборота.

Отдельное направление работы – это взаимодействие с правоохранительными органами, поэтому 160 фактов незаконной реализации топлива зафиксировали совместно с Нацполицией, а также изъяли из обращения горючего и оборудования на 9 миллионов гривен.