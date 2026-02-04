Насколько подорожает бензин и дизтопливо в феврале?

В комментарии для 24 Канала директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что январь обычно называют "мертвым месяцем", потому что потребление невысокое. Таким образом, до весны почти ничего не происходит.

Впрочем, на самом деле в этом году ситуация на рынке для этого периода оказалась совсем нетипичной. Дело в том, что за последний месяц цена нефти на мировом рынке выросла на 16,5% – с 60 до 70 долларов за баррель.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы А-95 Также выросла закупочная стоимость топлива – ориентировочно 100 долларов за тонну, а соответственно, это 4 с чем-то гривны на литре. Рынок не мог не отреагировать на это.

В свою очередь это привело к тому, что уже в 2026 году подорожание составило 2 гривны на литр бензина и дизеля.

Учитывая то, что закупочная стоимость подорожала на 4 с чем-то гривны, то потенциал для дальнейшего роста еще остается,

– отметил Куюн.

По словам эксперта, пока диапазон возможного роста может еще составлять в среднем чуть больше, чем 2 гривны на литре.

Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что основной причиной подорожания топлива на украинских АЗС является повышение акциза с начала 2026 года. Впрочем, эксперт добавляет, что в дальнейшем рост цены топлива остановится.

Олег Пендзин Эксперт Экономического дискуссионного клуба В среднем топливо при таких условиях подорожает на 2 гривны за литр. Думаю, что стоимость больше не будет расти. А на сегодня повышение уже составило в среднем где-то 1,5 гривны на литр.

Как объясняет господин Олег, ранее сети АЗС распродавали остатки, которые были сделаны до поднятия акциза, а когда они закончились, цены начали расти.

Напоминаем! С 1 января 2026 года ставки акцизов на топливо в Украине выросли: на бензин – с 271,7 евро до 300,8 евро за 1000 литров (рост ориентировочно на 29 евро), на дизель – с 215,7 евро до 253,8 евро за 1000 литров (подорожал на 38 евро), а на автогаз – со 173 до 198 евро за 1000 литров (на 25 евро больше).

Изменится ли в цене автогаз?

Куюн отмечает, что несмотря на то, что цена на автогаз тоже определенным образом зависит от закупочной стоимости нефтепродуктов, но пока ситуация с этим видом топлива Украины довольно спокойная.

Стоит напомнить, что в декабре 2025 года цена на автогаз росла, но это из-за повреждения россиянами объектов инфраструктуры, через которые поставлялся дешевый автогаз в Украину. Пришлось его замещать на другие источники,

– объясняет господин Сергей.

Сейчас цена автогаза остается на уровне 60% от цены бензина, подорожавшего, и это стандартная позиция.

Нет предпосылок для того, чтобы произошло существенное подорожание автогаза. Диапазон цены будет оставаться на уровне 38 гривен ориентировочно,

– подытожил Куюн.

Интересно, что по словам Пендзина, автогаз, как топливо, имеет небольшие объемы использования среди населения, а потому существенно не влияет на ситуацию на рынке.

Как основные виды топлива выросли в цене за последний месяц?

По данным Консалтинговой группы А-95, сейчас средняя стоимость бензина в Украине колеблется в диапазоне от почти 59 гривен до 65 гривен за литр, в соответствии с видом бензина.

Поэтому, за литр бензина А-95 премиум придется отдать 65,17 гривны, а за бензин А-95 – 60,67 гривны за литр.

Бензин А-92 и дизтопливо немного отличаются в цене, но несущественно: литр бензина А-92 стоит в среднем 58,85 гривны, а литр дизтоплива – 60,26 гривны.

Автомобильный газ находится на уровне более 38 гривен.

В то же время в начале января этого года средний диапазон стоимости всех видов бензина составлял от 56 гривен до чуть более, чем 63 гривны.

Таким образом, за бензин А-95 премиум приходилось отдать ориентировочно 63,19 гривны за литр. А за бензин А-95 – 58,26 гривны.

По бензину А-92, то цена в начале января составляла 56,60 гривны, а дизтопливо – 58,30 гривны. То есть рост произошел в пределах 2 гривен за последний месяц.

Автогаз тогда был на уровне 37,63 гривны.

Что еще может повлиять на стоимость топлива?