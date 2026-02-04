Насколько подорожает бензин и дизтопливо в феврале?
В комментарии для 24 Канала директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал, что январь обычно называют "мертвым месяцем", потому что потребление невысокое. Таким образом, до весны почти ничего не происходит.
Читайте также Украина получит больше газа из США: импорт пойдет по новому маршруту
Впрочем, на самом деле в этом году ситуация на рынке для этого периода оказалась совсем нетипичной. Дело в том, что за последний месяц цена нефти на мировом рынке выросла на 16,5% – с 60 до 70 долларов за баррель.
Также выросла закупочная стоимость топлива – ориентировочно 100 долларов за тонну, а соответственно, это 4 с чем-то гривны на литре. Рынок не мог не отреагировать на это.
В свою очередь это привело к тому, что уже в 2026 году подорожание составило 2 гривны на литр бензина и дизеля.
Учитывая то, что закупочная стоимость подорожала на 4 с чем-то гривны, то потенциал для дальнейшего роста еще остается,
– отметил Куюн.
По словам эксперта, пока диапазон возможного роста может еще составлять в среднем чуть больше, чем 2 гривны на литре.
Экономист Олег Пендзин рассказал для 24 Канала, что основной причиной подорожания топлива на украинских АЗС является повышение акциза с начала 2026 года. Впрочем, эксперт добавляет, что в дальнейшем рост цены топлива остановится.
В среднем топливо при таких условиях подорожает на 2 гривны за литр. Думаю, что стоимость больше не будет расти. А на сегодня повышение уже составило в среднем где-то 1,5 гривны на литр.
Как объясняет господин Олег, ранее сети АЗС распродавали остатки, которые были сделаны до поднятия акциза, а когда они закончились, цены начали расти.
Напоминаем! С 1 января 2026 года ставки акцизов на топливо в Украине выросли: на бензин – с 271,7 евро до 300,8 евро за 1000 литров (рост ориентировочно на 29 евро), на дизель – с 215,7 евро до 253,8 евро за 1000 литров (подорожал на 38 евро), а на автогаз – со 173 до 198 евро за 1000 литров (на 25 евро больше).
Изменится ли в цене автогаз?
Куюн отмечает, что несмотря на то, что цена на автогаз тоже определенным образом зависит от закупочной стоимости нефтепродуктов, но пока ситуация с этим видом топлива Украины довольно спокойная.
Стоит напомнить, что в декабре 2025 года цена на автогаз росла, но это из-за повреждения россиянами объектов инфраструктуры, через которые поставлялся дешевый автогаз в Украину. Пришлось его замещать на другие источники,
– объясняет господин Сергей.
Сейчас цена автогаза остается на уровне 60% от цены бензина, подорожавшего, и это стандартная позиция.
Нет предпосылок для того, чтобы произошло существенное подорожание автогаза. Диапазон цены будет оставаться на уровне 38 гривен ориентировочно,
– подытожил Куюн.
Интересно, что по словам Пендзина, автогаз, как топливо, имеет небольшие объемы использования среди населения, а потому существенно не влияет на ситуацию на рынке.
Как основные виды топлива выросли в цене за последний месяц?
По данным Консалтинговой группы А-95, сейчас средняя стоимость бензина в Украине колеблется в диапазоне от почти 59 гривен до 65 гривен за литр, в соответствии с видом бензина.
- Поэтому, за литр бензина А-95 премиум придется отдать 65,17 гривны, а за бензин А-95 – 60,67 гривны за литр.
- Бензин А-92 и дизтопливо немного отличаются в цене, но несущественно: литр бензина А-92 стоит в среднем 58,85 гривны, а литр дизтоплива – 60,26 гривны.
- Автомобильный газ находится на уровне более 38 гривен.
В то же время в начале января этого года средний диапазон стоимости всех видов бензина составлял от 56 гривен до чуть более, чем 63 гривны.
- Таким образом, за бензин А-95 премиум приходилось отдать ориентировочно 63,19 гривны за литр. А за бензин А-95 – 58,26 гривны.
- По бензину А-92, то цена в начале января составляла 56,60 гривны, а дизтопливо – 58,30 гривны. То есть рост произошел в пределах 2 гривен за последний месяц.
- Автогаз тогда был на уровне 37,63 гривны.
Что еще может повлиять на стоимость топлива?
Еще раньше в комментарии 24 Канала экономист Иван Ус заявил, что из-за возможного удара США по Ирану в результате жестокого подавления протестов, Иран в ответ может нанести удар по странам Персидского залива, которые являются основными экспортерами нефти в мире. Это бесспорно может повлиять на мировые цены на нефть, а следовательно, и на стоимость топлива.
Украина в основном импортирует нефтепродукты, поэтому если нефть подорожает, украинцы начнут тратить больше на их закупку.
Эксперт Геннадий Рябцев также отметил, что последствия от удара США по Ирану могут стать еще одним поводом для повышения стоимости бензина и дизтоплива на украинских АЗС.