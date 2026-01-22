Какие запасы топлива в Украине?

Об этом рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Смотрите также Где украинцев тратят больше всего на топливо: популярные АЗС в начале 2026 года

Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Традиционно январь является периодом низкого сезонного потребления. Однако нынешние реалии, в частности активная работа генераторов, поддерживают спрос на топливо. Несмотря на это, благодаря слаженным действиям правительства и операторов рынка, этот спрос стабильно покрывается.

На сегодня, по его словам, Украина импортировала уже более 344 тысяч тонн топлива с начала 2026 года. К тому же важную роль в обеспечении украинцев бензином и дизелем играют внутренние производители.

Заместитель отметил, что именно диверсификация поставок способствует регулярной и стабильной логистике нефтепродуктов для нужд потребителей.

Сейчас топливо в Украину поступает различными путями поступает различными путями:

автомобильным транспортом;

по железной дороге;

морскими маршрутами.

Ни один отдельный инфраструктурный объект не является критическим, а в случае локальных ограничений рынок автоматически переходит на альтернативные маршруты,

– подчеркнул Колесник.

Возможен ли дефицит топлива?

На сегодня оснований для дефицита топлива, колебания цен и дестабилизации рынка, по мнению Колесника, в Украине нет. Ведь нынешняя логистическая ситуация с поставками стабильная.

Ценообразование на рынке топлива определяется комплексом факторов, включая мировые цены и налоговую политику. Логистика не создает оснований для ценовых колебаний или дефицита,

– отметил чиновник.

В то же время он напомнил, что в Украине проводится государственный мониторинг объемов горючего и его качества. Также действует система минимальных запасов нефти и нефтепродуктов. Заявки этом государство контролирует баланс на рынке в режиме реального времени и может оперативно отреагировать на любой кризис.

Важно! Ранее министр энергетики Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине сохраняются резервы топлива на уровне 20 дней среднего потребления. А в декабре 2025 года даже удалось достичь рекордных показателей импорта бензина и дизеля.

Какие цены на топливо в Украине?