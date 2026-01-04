На какие заправки украинцы тратят больше всего средств в 2026 году?

В рейтинг самых популярных продавцов в категории "Авто" от Monobank входят OKKO, WOG, UPG, Укрнафта, БРСМ-Нафта, KLO, АЗС "Ovis", Socar, а также такие позиции, как "Паркинг" и платежная система Portmane, проанализировал 24 Канал со ссылкой на дашборд от Monobank.

Читайте также Сеть пиццерий из Львова возобновила производство за 39 дней после удара России

Лидирует в начале нового года среди АЗС – OKKO, где за текущий месяц украинцы уже потратили более 50 миллионов гривен.

Второе место заняла заправка WOG с показателем в более 40 миллионов гривен.

Зато закрывала тройку лидеров UPG, где расходы среди украинцев за месяц достигли 17 миллионов.

Расходы на такие заправки, как Укрнафта и БРСМ, колеблются от 11 до почти 9 миллионов гривен, что, соответственно, достигает 4 и 5 позиций в рейтинге. А категория "Паркинг", что не является АЗС, – на 6 строчке с суммой в почти 8 миллионов гривен.

KLO, Socar и OVIS – на 7,8 и 9 местах, где расходы достигли почти 5 – 7 миллионов гривен. А последнее место в рейтинге принадлежит платежной системе Portmane, расходы на которую достигли 1,6 миллиона гривен.

Заметьте! Статистика базируется только на транзакциях клиентов monobank. Данные также не охватывают наличные операции или расчеты другими банками. Поэтому реальный анализ всего рынка АЗС в Украине может отличаться.

Какие сейчас цены на бензин и дизтопливо?

По состоянию на конец 2025 года, средняя стоимость бензина ориентировочно колебалась от более 60 гривен до чуть больше, чем 56 гривен за литр топлива, свидетельствуют данные "Минфина".

Например, за литр бензина А-95 премиум надо отдать в среднем 63,16 гривны, а за бензин А-95 уже меньше – 58,28 гривны. Зато Бензин А-92 стоит в среднем 56,60 гривны за литр.

Дизтопливо ориентировочно составляет такую же цену, как и за литр бензина А-95 – 58,28 гривны. А газ автомобильный – по 37,62 гривны за литр.

В то же время с 1 января в Украине действуют новые ставки акцизного налога на топливо, где ставка на бензин вырастет с 271,7 до 300,8 евро за 1 000 литров, а на дизель – с 215,7 до 253,8 евро за 1 000 литров. На автогаз – со 173 до 198 евро за 1 000 литров.

А по прогнозам, о которых сообщил для 24 Канала эксперт топливного рынка Сергей Куюн, несмотря на повышение ставок повышение цен на топливо на АЗС не ожидается из-за того, что сети АЗС имеют довольно неплохой запас прочности.

Кто раньше лидировал на рынке топлива среди АЗС?