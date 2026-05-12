Уже официально: сеть супермаркетов "Арсен" закрывает все свои магазины

Хорошо известная на Западе сеть супермаркетов "Арсен" закрывает свои магазины. Причем речь идет не только о Львове – филиалы закроют двери и в других регионах страны.

Где закроют супермаркеты "Арсен"?

Информацию о закрытии сети подтвердили официально в пресс-службе компании, пишет издание ZAXID.NET.

Компания фактически решила свернуть весь свой бизнес. Ведь, кроме магазинов "Арсен", прекратят свою работу другие сети, как работали в регионах:

"Союз";

"Фреш";

"Квартал".

В компании такой кардинальный шаг назвали "стратегическим выходом" с украинского рынка.

Мы приняли стратегическое решение о плановом завершении работы розничного направления бизнеса: сетей “Арсен”, “Фреш”, “Союз” и “Квартал”. Это сложное решение было принято на основе глубокого анализа и личного желания сосредоточиться на новых проектах в сфере девелопмента и социальных инициативах,

– отмечается в обращении компании.

В то же время владелец сети Михаил Весельский отметил, что финансовое состояние компании стабильное. Поэтому у нее достаточно ресурсов, что выполнить все свои обязательства как перед партнерами и поставщиками, так и перед сотрудниками.

Он добавил, что на места закрытых магазинов сети "Арсен" зайдут "лучшие операторы рынка Украины", а часть работников сможет продолжить работу уже в новых магазинах.

Это гарантирует покупателям привычный комфорт и высокий сервис, а значительной части нашего коллектива – надежное трудоустройство и новые возможности,

– подчеркнул Весельский.

Заметьте! Во Львове сеть "Арсен" имеет шесть супермаркетов. Также в Ивано-Франковске и Ровно есть по одному магазину. Закроются все эти филиалы.

Когда закрывается сеть "Арсен"?

Накануне стало известно, что сеть супермаркетов "Арсен" закроет свои двери после более 20 лет работы на украинском рынке. Все магазины прекратят работу с 1 июня 2026 года.

Напомним, что первый магазин "Арсен" открылся во Львове еще в 2002 году. Тогда это был первый супермаркет такого типа на Западной Украине, отмечает Evrotek.

Мы первые предложили львовянам разнообразный ассортимент продуктов питания, непродуктовых товаров, кулинарии и кондитерских изделий,

– отметили в компании.

Основал сеть львовский бизнесмен Роман Шлапак. Название магазинам "Арсен" дал по имени своего старшего сына.

В 2009 году он продал свою сеть киевской торговой фирме "Евротек", которую возглавляет бизнесмен Михаил Весельский. В нее, кроме "Арсена", входят торговые сети "Фреш", "Союз" и "Квартал".

Важно! Как пояснила 24 Каналу маркетолог Наталья Головачко, закрытие бизнесов сейчас стало массовым явлением в Украине. Это объясняется целым рядом причин. Во-первых, спрос и платежеспособность украинцев падает. Ведь из-за войны и инфляции люди существенно экономят, клиентов в заведениях стало меньше. Кроме того, тарифы, аренда и налоги выросли, а работников из-за войны и мобилизации е хватает.

Какие еще бизнесы закрываются в Украине?

Турецкая мультибрендовая мультибрендовая сеть обуви SuperStep приняла решение полностью завершить офлайн-работу в Украине. Компания планирует закрыть все свои физические магазины в течение мая и июня.

Генеральный директор Eren Retail Group в Украине Зафер Озбай объяснил, что этот шаг не связан непосредственно с ситуацией на украинском рынке, а является частью масштабной глобальной трансформации бизнеса и пересмотра стратегии развития компании.

В то же время другие бренды группы продолжают работать в Украине. В частности, сеть Lacoste не меняет свое присутствие и по состоянию на конец апреля имеет 12 действующих магазинов.

Параллельно с этим постепенное сокращение присутствия в Украине продолжает и испанский ритейлер Zara. Сообщается, что бренд разорвал договоры аренды с торговыми центрами в Днепре из-за рисков безопасности.