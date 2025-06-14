Сезонные вакансии в Украине выросли на 40%: кого ищут работодатели

Летом в Украине традиционно растет количество сезонных вакансий. И все больше молодежи до 18 лет ищут временную подработку.

Кому найти работу легче всего

Так, по данным Государственной службы занятости, по состоянию на начало лета в ГСЗ зарегистрировано 628 сезонных вакансий, а среди соискателей работы в возрасте до 18 лет – 123 человека, передает 24 Канал. Больше всего предложений поступает в сельском хозяйстве, на перерабатывающих предприятиях и в туристических агентствах.

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Заметьте. По профессиям спрос прежде всего на подсобных рабочих, педагогов-организаторов, стюардов, плодоовощеводов и работников по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

Оживление на рынке труда

В целом рынок труда активизировался. Так, в начале года в службе занятости было около 47 тысяч вакансий, а к 1 июня их количество выросло на 40% – до 66 тысяч. Восстановление наблюдается во всех отраслях, заметно – в сельском хозяйстве, строительстве, перерабатывающей промышленности и торговле.

К слову, ранее мы писали, что средняя зарплата штатных работников в первом квартале 2025 года поднялась на 24,1% – до 23 460 гривен. В агросекторе рост составил 42,7%, и средняя заработная плата там достигла 21 413 гривен.