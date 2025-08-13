Министр обороны Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с руководителем немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армином Паппергером после того, как тот выразил недовольство темпами строительства завода боеприпасов в Украине.

Паппергер заявил о бюрократии?

Об этом сообщила пресс-служба министра, информирует 24 Канал. Ранее Паппергер заявил, что завод Rheinmetall в Германии, который строили почти одновременно с украинским, уже готов к техническому запуску, тогда как украинский до сих пор находится на стадии строительства.

В частности, он пожаловался на высокий уровень бюрократии в Украине.

Какие шаги готова внедрить Украина?

В ответ Шмыгаль связался с немецким партнером и, как он сам отметил, "обсудил ключевые этапы строительства завода", а также рабочие вопросы по координации процессов.

Rheinmetall – наш давний и важный партнер. Имеем образцовое сотрудничество в трех направлениях: бронетехника, боеприпасы и системы ПВО,

– подчеркнул министр.

Он добавил, что строительство завода по производству артиллерийских снарядов происходит по плану, а механизм координации будет улучшен для более быстрой и эффективной работы.

Шмыгаль также отметил важность привлечения оборонных компаний со всего мира к созданию производств и R&D центров в Украине.

Справочно. Rheinmetall AG является одним из ведущих немецких производителей вооружения и военной техники и активным партнером Украины в оборонных программах, поддерживающих обороноспособность страны в условиях российской агрессии.



Компания также стремительно растет на фондовом рынке: ее акции заменят французскую люксовую компанию Kering SA (владельца бренда Gucci) в индексе Euro Stoxx 50, объединяющем крупнейшие предприятия стран еврозоны.