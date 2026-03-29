Налоговая предупреждает: за что ФЛП может ухватить штраф до 85 тысяч гривен

В Украине заниматься предпринимательством может практически каждый, но есть одно важное условие - работать нужно официально. Попытка обойти правила и вести бизнес "в тени" может обернуться серьезными финансовыми потерями.

Какие штрафы за бизнес без регистрации?

Если человек ведет бизнес без регистрации, без лицензии или необходимых разрешений или не сообщил о начале деятельности – это уже нарушение, сообщили в ГНС.

Штрафы стартуют от 1 000 – 2 000 необлагаемых минимумов и достигать 2 000 – 5 000 минимумов:

От 17 000 до 34 000 гривен – за первое нарушение; От 34 000 до 85 000 гривен – если ситуация повторится или доход был значительным.

Но финансовые санкции – не единственное, что грозит нарушителям. Вместе со штрафом могут конфисковать:

товар

сырье

оборудование

деньги, полученные от незаконной деятельности

Если нарушение повторное, конфискация становится обязательной, а не опциональной.

Обратите внимание! Необлагаемый минимум доходов в 2026 году составляет 17 гривен.

Какой бизнес может пострадать первым от введения НДС для ФЛП?

Аналитик Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что коснутся изменения не только предпринимателей, но и обычных украинцев, которые будут вынуждены в случае принятия законопроекта дороже платить за товары или услуги.

Юрий Щедрин Аналитик ОО "Центр развития городов" Введение НДС для ФЛП больше всего ударит о тех, кто работает именно в сфере услуг и торговли. По предварительным расчетам, это затронет около 250 тысяч ФЛП.

Кроме того, влияние на цены в Украине будет иметь еще и налогообложение цифровых платформ и посылок из-за рубежа, которые составляют в сумме до 150 евро.

Дело в том, что многие торговые сети продают с наценкой те же товары, например из Китая, и на украинском рынке. Введение налога на посылки из-за рубежа до 150 евро повлияет на способность заказывать их напрямую.

Итак, потребители будут покупать эти товары уже в торговых сетях в Украине. А это, свою очередь, будет побуждать сети более свободно формировать цены.

Сумма налогов, где есть НДС на уровне 18% и 5% военного сбора, – это нереально в современных условиях. Многие бизнесы могут этого не потянуть: от салонов красоты до консалтинговых фирм. Таким образом, для них останется два варианта: или закрыться, или же дробить бизнес на несколько ФЛП,

– заключает аналитик.

