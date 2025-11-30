Более 400 тысяч штрафа и конфискация: какие суммы придется заплатить за уклонение от налогов

Умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине влечет за собой большие штрафы, ограничение права занимать должность и конфискацию имущества. Поэтому если недоплата достигла от 85 тысяч гривен, то штраф может достигать даже 170 тысяч гривен и более.

Какой штраф за уклонение от уплаты налогов?

Если неуплата налогов достигла значительной суммы, а именно от 3 000 необлагаемых минимумов, то есть 51 тысяча гривен, то украинское законодательство предусматривает штраф в размере от 5 000 до 10 000 необлагаемых минимумов, то есть от 85 тысяч до 170 тысяч гривен, передает 24 Канал со ссылкой на статью 212 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, лицо могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Если недоплата достигла от 5 тысяч необлагаемых минимумов, то есть от 85 тысяч гривен, то штраф составит от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов. Это от 170 тысяч до 255 тысяч гривен с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Особенно большая недоплата считается, если она достигла от 7 000 необлагаемых минимумов, а это от 119 тысяч гривен. Штраф в таком случае от 255 тысяч до 425 тысяч гривен с не только лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, но и с конфискацией имущества.

В то же время как объяснили в Государственной налоговой службе, размер штрафа за неуплату налогов может зависеть от задержки этой неуплаты. Например, если ФЛП задержит уплату налогов до 30 дней, то размер штрафа составляет 10% от суммы налогового долга.

Обратите внимание! На сегодня 1 необлагаемого минимума достигает 17 гривен. А в случае определения размера убытков от преступлений, которые квалифицируют по уголовному законодательству, необлагаемый минимум применяют в размере 1/2 прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января текущего года.

