Понад 400 тисяч штрафу та конфіскація: які суми доведеться сплатити за ухилення від податків

Умисне ухилення від сплати податків в Україні тягне за собою великі штрафи, обмеження права обіймати посаду та конфіскацію майна. Відтак якщо недоплата сягнула від 85 тисяч гривень, то штраф може сягати навіть 170 тисяч гривень та більше.

Який штраф за ухилення від сплати податків?

Якщо несплата податків сягнула значної суми, а саме від 3 000 неоподаткованих мінімумів, тобто 51 тисяча гривень, то українське законодавство передбачає штраф у розмірі від 5 000 до 10 000 неоподаткованих мінімумів, тобто від 85 тисяч до 170 тисяч гривень, передає 24 Канал з посиланням на статтю 212 Кримінального кодексу України.

Читайте також Чи можна купити за "1000 Зеленського" книги зараз

Крім того, особу можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Якщо недоплата сягнула від 5 тисяч неоподаткованих мінімумів, тобто від 85 тисяч гривень, то штраф сягне від 10 тисяч до 15 тисяч неоподаткованих мінімумів. Це від 170 тисяч до 255 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Особливо велика недоплата вважається, якщо вона сягнула від 7 000 неоподаткованих мінімумів, а це від 119 тисяч гривень. Штраф у такому випадку від 255 тисяч до 425 тисяч гривень з не лише позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, але й із конфіскацією майна.

Водночас як пояснили в Державній податковій службі, розмір штрафу за несплату податків може залежати від затримки цієї несплати. Наприклад якщо ФОП затримає сплату податків до 30 днів, то розмір штраф становить 10% від суми податкового боргу.

Зверніть увагу! На сьогодні 1 неоподаткованого мінімуму сягає 17 гривень. А у разі визначення розміру збитків від злочинів, які кваліфікують за кримінальним законодавством, неоподаткований мінімум застосовують у розмірі 1/2 прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року.

Який ЄП платитимуть ФОП у грудні?