Несвоевременное информирование об оффшорах: комитет Верховной Рады хочет снизить штраф в несколь

За несвоевременное информирование о наличии оффшора предусмотрен штраф в размере 300 прожиточных минимумов. Некоторые народные депутаты считают, что это слишком суровое наказание.

Верховной Раде предлагают принять в первом чтении законопроект 8137. Он предусматривает ряд изменений в ответственности за несвоевременное предоставление информации о наличии доли в иностранной компании.

Читайте также Критерии компаний для бронирования работников расширили

Кто подал законопроект 8137

Рекомендации по закону в Верховную Раду подал Комитет налоговой и таможенной политики. Автор этой законодательной инициативы – глава этого комитета Даниил Гетманцев и еще 8 народных депутатов.

Какие изменения предлагают внести

В настоящее время штраф за несвоевременное предоставление информации о наличии доли в иностранной компании составляет 300 прожиточных минимумов. Это примерно 776 700 гривен. Представленный документ предлагает уменьшить этот штраф до 50 прожиточных минимумов – 129 450 гривен.

В частности, речь идет об ответственности за то, что налоговая не была своевременно уведомлена о:

долю в иностранном юридическом лице или ином образовании, не имеющем статуса юридического лица;

начало фактического контроля юридического лица;

отчуждение доли или прекращение контроля над иностранным юридическим лицом.

Кроме того, законопроект предполагает, что компании, контролирующие оффшоры, налоговая будет проверять реже. Сейчас такие проверки могут проводиться раз в два года, вместо этого предлагается проводить раз в три года.