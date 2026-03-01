ФЛП могут оштрафовать на 17 тысяч гривен из-за одной ошибки: что нужно знать
- Предпринимателям в Украине грозит штраф до 17 000 гривен за отсутствие POS-терминалов или их аналогов.
- ФОПы могут избежать штрафа за дополнительные платежи, если заблаговременно уведомят потребителей, получат их согласие и обеспечат прозрачность ценообразования.
За отсутствие некоторого оборудования предпринимателя могут оштрафовать на сумму до 17 000 гривен. Это касается почти всех групп ФЛП и вообще большинства предпринимателей в Украине.
Кто может получить штраф до 17 000 гривен?
В Украине бизнесы наказывают за отсутствие POS-терминалов или их аналогов, сообщает налоговый консультант Михаил Смокович.
Это аппарат, с помощью которого клиенты могут рассчитываться с ФЛП карточкой. По закону, предприниматели должны обеспечить возможность обоих видов оплаты – как наличными, так и карточкой. Иначе можно получить значительные штрафы:
- от 1 700 до 3 400 гривен, повторное нарушение – до 17 000 гривен (по статье 163-15 КУоАП);
- 8 500 гривен (от Госпродпотребслужбы);
- до 170 гривен (за нарушение правил торговли).
Однако есть категории предпринимателей, которых в 2026 году не будут штрафовать за отсутствие терминала:
- ФЛП 1-й группы (однако до конца военного положения);
- Украинцев, которые ведут предпринимательскую деятельность на территориях в районе проведения боевых действий.
Если нет возможности установить POS-терминал, есть альтернативы: требование может быть выполнено с помощью других электронных средств, в частности, мобильного эквайринга (технология Tap to Phone) или программных терминалов в смартфоне.
За что еще могут оштрафовать ФЛП в 2026 году?
Из-за проблем с электроэнергией некоторые украинские предприниматели начали включать в чеки оплату "за генератор" или "за свет", сообщают в блоге юриста Богдана Янкива.
В некоторых случаях доплата за генератору в чеке законна, а в других – нет. Для того, чтобы не получить штрафы, нужно соблюсти определенные условия.
Условие 1: Заблаговременное информирование
Потребитель имеет право заранее получить полную и понятную информацию о цене и ее составляющих. О любых дополнительных платежах нужно сообщать ДО предоставления услуги или продажи товара.
Условие 2: Согласие потребителя
В случаях, когда возникают дополнительные услуги (например, из-за работы генератора), исполнитель обязан получить согласие потребителя. Услуги, предоставленные без согласия, не подлежат оплате.
Условие 3: Прозрачная и понятная цена
Клиент должен четко понимать, за что платит: сколько стоит товар или услуга без доплаты, сколько составляет доплата за генератор, какая общая сумма к оплате.
Что нужно знать о правилах налоги для ФЛП в Украине?
Единый налог в рамках упрощенной системы налогообложения предусматривает упрощенный учет и отчетность для предпринимателей. В отдельных случаях для ФОПа могут применить повышенную ставку единого налога (15%). Это бывает, когда он превысил предельный доход, к примеру.
Военный сбор для ФЛП первой, второй и четвертой групп повысился в 2026 году, стали известны новые суммы. Это 864,70 гривен вместо 800 гривен (10% минимальной заработной платы).
До 2027 года ФЛП на упрощенной системе налогообложения не будут обязательно плательщиками НДС. С 1 января 2027 года регистрация как плательщика НДС может стать обязательной, если их годовые доходы превышают 1 миллион гривен. Лимит могут изменить на 2 или 4 миллиона.