Под прицелом налоговой: какие компании чаще всего штрафовали за нарушения

Более 25 тысяч производств открыла налоговая против компаний в 2025 году. Речь идет об исполнительных производствах о взыскании штрафов, налогов и сборов с бизнеса в пользу ГНС, также назвали предприятие, где "накопилось" больше всего производств.

В каких отраслях больше всего производств против бизнеса?

В этом году производств в отношении бизнеса открыто на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.

Каждое четвертое производство против бизнеса в этом году открыто в Киеве - 5 757 дел от налоговой. Днепропетровщина догоняет столицу: 4 738 производств. Замыкает тройку Киевщина – 1 467 производств:

Больше всего производств открыла налоговая против бизнеса в сфере оптовой торговли – 5 380 дел;

На втором месте – сфера сельского хозяйства и охоты: 2 092 производства.

Следующая идет сфера строительства: 1 910 дел.

В каких отраслях больше всего производств / инфографика Опендатабот

Какие компании больше всего штрафовали?

Лидером среди компаний, против которых налоговая открыла больше всего производств, стало частное предприятие "Деревтехсервис" с 29 производствами. За ним следуют компания "Кравбуд" (22), редакция городской газеты "Кремень" (20) и футбольный клуб "Кривбасс" (17).

Если же посмотреть на активные производства – то есть те, что открыты давно, но до сих пор не закрыты, то абсолютным лидером здесь является Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1 с 79 действующими производствами. Следуют компании "Кварсит" (40) и "Лерс" (39).

Больше всего же активных производств за все время сейчас в Киеве (4 157), на Днепропетровщине (3 931) и Харьковщине (1 418).

Компании, против которых налоговая открыла больше всего производств / инфографика Опендатабот

Что известно о нарушениях бизнеса и проверках?