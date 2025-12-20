Под прицелом налоговой: какие компании чаще всего штрафовали за нарушения
- В 2025 году налоговая открыла более 25 тысяч производств против компаний, больше всего в сфере оптовой торговли, сельского хозяйства и строительства.
- Лидером среди компаний с наибольшим количеством производств стало частное предприятие "Деревтехсервис" с 29 производствами, а среди активных производств лидирует Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1 с 79 действующими делами.
Более 25 тысяч производств открыла налоговая против компаний в 2025 году. Речь идет об исполнительных производствах о взыскании штрафов, налогов и сборов с бизнеса в пользу ГНС, также назвали предприятие, где "накопилось" больше всего производств.
В каких отраслях больше всего производств против бизнеса?
В этом году производств в отношении бизнеса открыто на 35% больше, чем до начала полномасштабной войны, пишет 24 Канал со ссылкой на Опендатабот.
Каждое четвертое производство против бизнеса в этом году открыто в Киеве - 5 757 дел от налоговой. Днепропетровщина догоняет столицу: 4 738 производств. Замыкает тройку Киевщина – 1 467 производств:
- Больше всего производств открыла налоговая против бизнеса в сфере оптовой торговли – 5 380 дел;
- На втором месте – сфера сельского хозяйства и охоты: 2 092 производства.
- Следующая идет сфера строительства: 1 910 дел : 1 910 дел.
В каких отраслях больше всего производств / инфографика Опендатабот
Какие компании больше всего штрафовали?
Лидером среди компаний, против которых налоговая открыла больше всего производств, стало частное предприятие "Деревтехсервис" с 29 производствами. За ним следуют компания "Кравбуд" (22), редакция городской газеты "Кремень" (20) и футбольный клуб "Кривбасс" (17).
Если же посмотреть на активные производства – то есть те, что открыты давно, но до сих пор не закрыты, то абсолютным лидером здесь является Миргородский комбинат хлебопродуктов № 1 с 79 действующими производствами. Следуют компании "Кварсит" (40) и "Лерс" (39).
Больше всего же активных производств за все время сейчас в Киеве (4 157), на Днепропетровщине (3 931) и Харьковщине (1 418).
Компании, против которых налоговая открыла больше всего производств / инфографика Опендатабот
Что известно о нарушениях бизнеса и проверках?
Налоговая служба Украины внедрила новую автоматизированную систему, которая позволила взыскать более 100 миллионов гривен налогового долга с более 2 тысяч предприятий. Новая система автоматически списывает средства со счетов юридических лиц, минимизируя человеческий фактор.
В 2025 году налоговая провела 6 041 проверку ФЛП, что на 12% больше, чем в прошлом году, а общая сумма доначислений составила 5,98 миллиардов гривен. Черкасская область лидирует по суммам доначислений обязательств, из которых 72% приходится на штрафы.