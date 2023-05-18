Штраф за работу без POS-терминалов: летом могут начаться проверки ФЛП
В июле для ФЛП может вернуться довоенная система налогообложения и штрафов. В частности, предприниматели будут нести наказание за невыдачу чеков после оплаты.
ФЛП будут штрафовать за работу без РРО
Еще с 1 января 2022 года предприниматели уже должны работать с РРО, если имеют валютную выручку или POS-терминал/интернет эквайринг. Однако после начала полномасштабного вторжения контроль за исполнением этого условия значительно ослабили.
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В значении, что если мы не выдаем чек, штраф за это нарушение, совершенное в период действия военного времени, не применяют. Законопроект это послабление аннулирует и с 1 июля за невыдачу чека возвращается штраф в размере 100% – 150% от суммы приобретенного товара, без выдачи чека. Поэтому стоит задуматься об установке РРО/ПРРО,
– объяснил Михаил Смоктович, Бухгалтер и эксперт по ведению ФЛП.
Также могут быть введены следующие изменения:
- возврат плановых проверок;
Они не сильно повлияют на работу предпринимателей, но если ФЛП работает без регистрации и не платит налоги – его оштрафуют.
- отмена льготы по уплате единого налога;
Теперь ФЛП 1 и 2 группы будут обязательно платить этот налог, который ранее был добровольным.
- отмена 2% от прибыли для ФЛП 3 группы.
ФЛП, которые сейчас на этой ставке, переведутся автоматически на ту группу и ставку, из которой пришли на 2%.
Какие налоги сейчас платят предприниматели
ФЛП 1 группы:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 268,4 гривны.
ФЛП 2 группы:
- ЕСВ – 1 474 гривны:
- единый налог – 1340 гривен.
ФЛП 3 группы:
- ЕСВ – 1474 гривны;
- единый налог – 5% от дохода или 3%, если дополнительно уплачивает НДС.