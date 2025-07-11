Не все штрафы за воинский учет на предприятиях являются законными: что нужно знать бизнесу

Многие украинские предприятия получают штрафы за нарушение правил воинского учета. Однако не все из них являются правомерными, и бизнес имеет инструменты для их обжалования.

Не все штрафы законны

Все нюансы объяснила адвокат и эксперт по вопросам воинского учета Наталья Зиньковская (Main Business Partner) для NV Бизнес, информирует 24 Канал.

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"Нарушения в организации воинского учета действительно могут привести к штрафам, но важно помнить: не все административные взыскания являются законными. Бизнес имеет право на защиту", – объясняет она.

Как обжаловать штраф от ТЦК: пошаговый алгоритм

Получите копию постановления. В документе должна быть указана причина штрафа, размер, дата и название ТЦК, который вынес решение. Без постановления судебное обжалование невозможно.

Составьте исковое заявление. Оно должно соответствовать требованиям статьи 160 Кодекса административного судопроизводства Украины. Суды часто обращают внимание на нарушение процедуры при вынесении штрафа.

Подайте иск в суд. На это есть 10 дней с момента вынесения постановления. Если вы узнали о штрафе позже - нужно подать заявление о восстановлении срока.

самые распространённые нарушения на предприятиях:

прием работника без военно-учетных документов;

отсутствие уведомлений о приеме, увольнении или изменении учетных данных;

не назначено ответственное лицо или не издан приказ;

игнорирование запросов ТЦК или непредоставление информации;

отсутствуют списки персонального учета или журнал проверок;

работники не ознакомлены с правилами воинского учета;

не определена замена ответственного лица;

не предусмотрены доплаты за ведение воинского учета.

военный учет – часть ответственного управления

Военный учет в военное время – не просто формальность, а новая управленческая реальность.

"Это так же важно, как налоговый или кадровый учет. Игнорирование требований грозит не только штрафами, но и дестабилизацией работы компании", – отмечает Зиньковская.

Предприятиям следует внедрить учет как часть системной работы: автоматизировать процессы, делегировать ответственность, фиксировать документы и взаимодействовать с ТЦК на уровне прозрачности и закона.