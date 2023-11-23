Топ-менеджеры финансовых услуг считают, что их заменит искусственный интеллект

Соцопрос, который проводился в Британии и США, показал: 73% руководителей сферы финансовых услуг считают, что их может заменить искусственный интеллект. Относительно других тенденций будущего искусственного интеллекта у финансовых компаний расхожие мнения.

Что показал опрос

В рамках исследования в августе 2023 года были опрошены руководители в банках и страховых компаниях, где работает более тысячи сотрудников. Большинство из них, хотя и имеют резкое противоположное мнение о роли искусственного интеллекта, все же соглашаются, что со временем он заменит их работу.

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Основные результаты, полученные исследователями:

Индустрия финансовых услуг разделена на то, является ли ИИ "другом" (45%) или "врагом" (40%), и характеризуется сочетанием волнения, любопытства, опасений и страха.



50% заведений уже инвестируют в ИИ. Институции Великобритании инвестируют от 800 тысяч фунтов стерлингов до 1,6 миллиона фунтов стерлингов , в то время как учреждения США инвестируют от 2,1 до 5 миллионов долларов США .



, в то время как учреждения США инвестируют от 2,1 . Две трети (66%) руководителей ожидают рост доходов благодаря ИИ в среднем на 20% в течение следующих трех лет.



благодаря ИИ в среднем в течение следующих трех лет. 57% респондентов считают, что ИИ приведет к сокращению рабочих мест со средним сокращением штата на 30% в течение следующих трех лет.



в течение следующих трех лет. Около трех четвертей (73%) руководителей ожидают, что их работу со временем заменит ИИ.

Как финучреждения относятся к ИИ

Искусственный интеллект воспринимается не однозначно. Приблизительно 22% опрошенных выразили энтузиазм к нему, тогда как 21% признали, что испытывают определенный уровень опасений из-за противоречивого характера технологии.

Младшие респонденты, как правило, воспринимают ИИ более положительно, и только 38% людей в возрасте 25-34 лет считают его "врагом".

Эти настроения постепенно менялись с увеличением возраста, достигнув кульминации в том, что 47% респондентов от 55 лет видели ИИ больше как "врага", чем "вторая".

В то же время компании не пришли к согласию относительно влияния ИИ на бизнес. Запросы обслуживания клиентов, проверка кредитоспособности клиентов, автоматизация кредитования, а также исследование рынка и анализ данных показали почти одинаковые результаты.

Хотя мнения по поводу перспективы внедрения ИИ разделились, практически каждое финансовое учреждение уже начало свой путь с этой технологией.