В Швеции снизят налоги для богачей: сколько миллионов потеряет страна и какова цель обновления

Шведское правительство планирует снизить налоги для определенной категории работников. Нововведения хотят воплотить в жизнь уже в ближайшие месяцы.

Новые правила

Шведское правительство хочет снизить предельную ставку налога для работников с высоким уровнем дохода. Новые правила должны вступить в действие уже с началом 2025 года.

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Реформа обойдется шведскому бюджету в 4,7 миллиарда крон (460 миллионов долларов). Ее цель – повысить производительность труда, а также мотивировать людей к саморазвитию и борьбе за более квалифицированную работу.

Какие еще реформы планирует Швеция

Общие расходы на реформы в Швеции в 2025 году составят 60 миллиардов крон. Правительство хотело начать внедрять их уже в этом году, однако отложило решение, чтобы не разжигать инфляцию.

Главная идея правительства – дать работникам возможность сохранять хотя бы половину их доходов.

Нынешняя прогрессивная система налоговых отчислений означает, что врач-специалист или научный руководитель должен будет платить более половины каждого дополнительно заработанного доллара в виде налогов,

– отметила Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции.

Это привело к тому, что в высококвалифицированных профессиях возникла нехватка рабочей силы, а количество отработанных часов слишком низкое.