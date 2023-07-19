На восстановление и реформы: Швеция выделяет для Украины 580 миллионов долларов
Источник:Інтерфакс-Україна
Швеция решила поддержать Украину в борьбе с россиянами и стремлении к евроинтеграции. В течение нескольких лет Украина будет получать существенную финансовую мотивацию.
Правительства Украины и Швеции утвердили стратегию сотрудничества по развитию и реформам до 2027 года. Согласно плану, Швеция за этот период предоставит Украине 6 миллиардов крон (около 585 миллионов долларов), это самая большая помощь, которую оказывают шведы, за всю историю.
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На что направят выделенные Швецией средства
Как заявил министр по вопросам сотрудничества в целях развития и внешней торговли Швеции Йохан Форсселл, поддержка Украины – сейчас один из ключевых приоритетов. Именно поэтому принятие этой стратегии является значительным шагом в восстановлении Украины.
Цель стратегии – не только отстроить Украину, но и помочь им провести реформы, необходимые для вступления в Европейский Союз. Развитие и модернизация будут являться основными ориентирами для всех направлений.Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Со Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.
В стратегии включены области, где у Швеции чуть ли не мировое первенство. Речь идет о зеленой энергетике, цифровизации и решении социальных проблем.
Также правительство Швеции надеется на поддержку украинского бизнеса, ведь без его участия изменения просто невозможны.
"Бизнес-среда имеет решающее значение для усилий по реконструкции и восстановлению экономики Украины", – убежден Форсселл.