Табачный гигант сменил руководителя: причина – штраф в 635 миллионов за нарушение санкций

Компания British American Tobacco в правление Джека Боулза нарушила санкции, введенные против Северной Кореи. После уплаты безумного штрафа с руководителем решили попрощаться.

Табачный гигант British American Tobacco объявил о том, что генеральный директор Джек Боулз уходит в отставку. На его место пришел Тадеу Марроко.

Читайте также: Вот так работает протест: Pernod Ricard испугалась и больше не поставляет "элитку" в Россию

Нарушение санкций на сотни миллионов

Как выяснилось, причиной увольнения Боулза стал рекордный штраф, который компания заплатила за нарушение санкций против КНДР. Сумма действительно впечатляющая – 635 миллионов долларов.

Ранее Боулз возглавлял Азиатско-Тихоокеанское подразделение компании, нарушения произошли именно во время его правления. На должность его пригласили в 2019 году. Эксперты считали его правление крайне успешным, в частности ему удалось провести много реформ и активно осваивать новые рынки – электронные сигареты и вейпы.

Какие сигареты принадлежат American Tobacco

Lucky Strike;

Dunhill;

Pall Mall.

Что известно о новом директоре

Бразилец Тадеу Марокку работает в American Tobacco с 1992 года. В 2014 году был назначен директором по развитию, а в 2019 – финансовым директором.

В то же время он вошел в состав директоров, поэтому о назначении новичка на должность генерального директора речь не идет. Зарплата Марокко должна составить 1,34 миллиона фунтов стерлингов в год.