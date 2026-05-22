Сигареты из подполья и вейпы на миллионы: в Харькове ликвидировали масштабный бизнес
В Харькове одновременно разоблачили сразу две масштабные схемы незаконного оборота табачной продукции. Речь идет о подпольном производстве сигарет и отдельной сети сбыта нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним.
Что известно о разоблачении табачного бизнеса?
Правоохранители провели более 50 обысков. Общая стоимость изъятой продукции и оборудования превышает 37 миллионов гривен, сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.
В первом кейсе двое местных жителей организовали фактически полноценное подпольное производство сигарет. По данным следствия, они:
- Находили инструкции по изготовлению табачной продукции в интернете;
- Закупили необходимое оборудование;
- Наладили производство сигарет под видом известных брендов.
Цеха работали в две смены, без какого-либо контроля качества, сертификации или базовых санитарных требований. Сырье и компоненты, по предварительным данным, имели неизвестное происхождение. Готовую продукцию сбывали по всей Украине через почтовые сервисы. Во время обысков изъяли:
- более 120 тысяч пачек сигарет;
- 3 производственные линии;
- около 1,2 миллиона сигаретных гильз;
- почти 400 килограммов табака;
- полиграфическую продукцию;
- компьютерную технику;
- 26 тысяч долларов США наличными.
Общая стоимость изъятого в этом эпизоде оценивается примерно в 22 миллиона гривен. По данным следствия, ежемесячная прибыль организаторов могла достигать около 12 миллионов.
Теневой табачный бизнес это не только миллионные убытки бюджета. Это продукция неизвестного происхождения, которая бесконтрольно попадает к людям и представляет прямую угрозу их здоровью,
– говорит Генпрокурор Кравченко.
Второй эпизод касается сети сбыта нелегальных электронных сигарет и жидкостей к ним. По версии следствия, житель Харькова организовал продажу через торговые точки, социальные сети и мессенджеры.
В рамках этого производства изъяли около 35 тысяч единиц продукции общей стоимостью почти 15 миллионов.
Обе схемы пока ликвидированы. Трем лицам уже сообщено о подозрении, назначены экспертизы. Следствие устанавливает всех причастных, а также каналы поставки сырья и сбыта продукции.
Что это значит?
- Рынок нелегального табака продолжает оставаться масштабным и высокодоходным.
- Онлайн-каналы и почтовые сервисы становятся ключевыми инструментами сбыта.
- Производство все чаще организуют "в бытовых условиях", без контроля качества.
- Усиливается давление правоохранителей на теневой табачный бизнес.
Какой прогноз? После таких случаев вероятно усиление проверок производителей и дистрибьюторов табачной продукции и увеличение количества уголовных производств в сфере нелегального подакциза.
Рынок может частично перейти в еще более закрытые онлайн-каналы (мессенджеры, закрытые группы).
Сколько Украина теряет средств из-за схем, связанных с нелегальным оборотом табака?
Исследование компании в сфере маркетинговых данных и аналитики Kantar Украина, опубликованное в октябре прошлого года, свидетельствовало о том, что в Украине до сих пор 17,8% рынка обычных сигарет находится в тени. А сам теневой рынок составляет 5 миллиардов сигарет.
Эксперт Зоряна Стецюк в комментарии для 24 Канала заявила, что только из-за нелегального рынка табака государство ежегодно теряет до 30 миллиардов гривен. Еще миллиарды гривен бюджет недополучает из-за теневого алкоголя.
Это большие средства, которые должны работать на государство, а не на нелегальный сектор.
Как еАкциз должен изменить ситуацию?
Полноценный запуск системы еАкциз запланирован на 1 ноября этого года. В то же время запуск будет происходить поэтапно: сейчас система проходит тестирование вместе с бизнесом, в августе планируют дополнительную тестовую среду, а осенью – открытие регистрации пользователей.
Правительство ожидает, что еАкциз поможет сократить потери бюджета и сделает рынок более прозрачным.
Мы уже видим масштаб проблемы – более 30 миллиардов гривен потерь. Соответственно, экономический эффект от еАкциза будет измеряться тем, какую часть этих потерь государство сможет вернуть благодаря прозрачному обращению,
– добавляет Стецюк.
Кроме борьбы с теневым рынком, запуск еАкциза рассматривают и как часть евроинтеграционных реформ Украины. Каждая пачка сигарет или бутылка алкоголя будет иметь уникальный DataMatrix-код, с помощью которого можно будет отследить движение товара.
По замыслу правительства, система должна не только усложнить работу нелегального рынка, но и упростить жизнь легальному бизнесу. Речь идет об уменьшении бумажной бюрократии, автоматизации процессов и дополнительной защите брендов от подделок:
- Одним из главных изменений станет возможность для обычных покупателей самостоятельно проверять легальность товара через приложение Дія.
- Для этого достаточно будет отсканировать код на упаковке.
Если информации нет или данные не совпадают, об этом можно будет сообщить. То есть потребитель впервые получает реальный инструмент контроля прямо в своем смартфоне,
– заключает чиновница.