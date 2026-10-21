Подделывали известные бренды: БЭБ раскрыло нелегальный сигаретный бизнес

Во Львовской области детективы Бюро экономической безопасности раскрыли подпольное производство сигарет. Девяти участникам группы было сообщено о подозрении, а стоимость изъятого оборудования, сырья и готовой продукции превышает 50 миллионов гривен.

Как работала подпольная фабрика сигарет

Теневой бизнес был организован в складском помещении, где оборудовали промышленную линию по изготовлению сигарет под видом продукции известных международных брендов, сообщили в БЭБ.

По данным следствия, группа лиц организовала полный цикл незаконного производства сигарет с фильтром. Для этого на территории одного из складских помещений Львовской области установили промышленную линию, мощность которой достигала около 70 тысяч пачек в сутки.

Чтобы производство могло работать непрерывно, организаторы позаботились об автономном электроснабжении.

Помещение оборудовали промышленным генератором, а для работников обустроили жилые комнаты непосредственно на территории фабрики.

Что изъяли во время обысков

В ходе обысков правоохранители изъяли оборудование и материалы, необходимые для изготовления и упаковки сигарет. В частности, были обнаружены:

Промышленная производственная линия; 54 ящика готовых сигарет и 36 ящиков табачного сырья; Фильтр-палочки, сигаретная бумага, упаковочная пленка и фольга; Полиграфическая продукция с маркировкой известных международных брендов и другое оборудование.

Общую стоимость изъятого имущества оценивают более чем в 50 миллионов гривен. Эта сумма включает оборудование, сырье и готовую продукцию, обнаруженные в ходе следственных действий. В настоящее время девяти фигурантам инкриминируется незаконное изготовление и хранение табачных изделий с целью сбыта.

К слову, нелегальный сегмент табачного рынка в Украине продолжает расти. В июле 2026 года доля нелегальной табачной продукции в Украине составляла 21,6%. Это самый высокий показатель за последние два года.

37% всего контрафакта составляют сигареты местных производителей с поддельными акцизными марками. Еще одна значительная категория – сигареты с пометкой Duty Free. В этой категории чаще всего встречаются марки Compliment, Marshall, Manchester, Urta, Lifa и Brut.