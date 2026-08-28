Владелец "Сильпо" и "Форы" начал экономить: под угрозой оказались зарплаты и премии сотрудников
Fozzy Group пересматривает расходы после российских ударов по складской и производственной инфраструктуре. Это решение может повлиять на набор персонала и выплаты сотрудникам.
Удары России по складам: какой ущерб подсчитала Fozzy Group
Причиной таких решений стали последствия российских атак на бизнес, пишет Forbes Ukraine.
Только в августе пострадали 10 распределительных центров Fozzy Group, которые обеспечивали поставки товаров в магазины "Сильпо", "Thrash! Траш!", "Фора" и Fozzy.
Кроме того, российская атака уничтожила супермаркет "Сильпо" в Кривом Роге. В ночь с 27 на 28 августа также были повреждены гипермаркет Fozzy и производственные объекты компании в Вишневом.
Мы потеряли часть логистической и производственной инфраструктуры, а также товарных запасов, – отмечают в пресс-службе компании. В то же время существенно выросли расходы на логистику, ведь нам пришлось оперативно перестраивать маршруты и восстанавливать цепочки поставок,
– сообщили в компании.
Какие расходы заморозила компания
В настоящее время главной операционной задачей Fozzy Group называет стабилизацию поставок. Параллельно компания пересматривает расходы, чтобы сохранить финансовую устойчивость. Часть решений напрямую касается сотрудников. Fozzy Group:
- не будет проводить запланированный на осень пересмотр зарплат;
- приостановила выплату премий за III и IV кварталы;
- с 1 октября приостановила программу добровольного медицинского страхования;
- приостановила набор персонала на открытые вакансии.
В группе подчеркивают, что сейчас приоритетом является восстановление стабильных поставок товаров в магазины и перестройка работы после потери части логистических мощностей.