Чуть ли не 7 миллионов долларов: коллекцию часов Сильвестра Сталлоне продали за бешеную сумму

На аукционе от Sotheby's в Нью-Йорке была продана коллекция часов голливудского актера Сильвестра Сталлоне. Цена составила 6,7 миллиона долларов.

Сколько в коллекции часов

Всего в коллекции голливудского актера было 11 часов. В частности, часы Patek Philippe Reference 6300G-010 Grandmaster Chime были проданы за 5,4 миллиона долларов. А в торгах принимали участие более 200 человек, из которых более сотни лично присутствовали на аукционе.

Читайте также Если Илону Маску не заплатят 56 миллиардов долларов, тогда он может уйти из Tesla

Общая стоимость за все часы составила 6,7 миллиона долларов.

Часы Patek Philippe Reference стали самыми ценными современными часами, которые были проданы за всю историю Sotheby's.

Что известно о Sotheby's Это четвертый старейший аукционный дом в мире. Он и аукционный дом Christie's занимают примерно 90% мирового рынка аукционных продаж антиквариата, предметов искусства и тому подобное.

Продают Королевскую почту Великобритании

Предыдущий рекорд по стоимости часов был установлен на аукционе Sotheby's в Гонконге в октябре 2023 года – часы Richard Mille Reference RM53-02 продали за 4,5 миллиона долларов.

Впервые в истории почты Royal Mail новым владельцем станет иностранец. Речь идет о чешском миллиардере Даниэле Кретинском.

Royal Mail – это один из старейших почтовых операторов в мире, начало истории которого было положено еще при династии Тюдоров.

Известно, что Королевская почта имеет большой долг, именно поэтому было принято решение о продаже. Общая сумма сделки составит почти 5,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Миллиардер Кретинский обещает сохранить название почты, бренд, штаб-квартиру и налоговое резидентство Великобритании.