"Новая почта" создала частную ПВО: раскрыты подробности

"Новая почта" реализовала проект частной противовоздушной обороны и уже имеет сбитые российские ударные беспилотники. Компания также развивает собственные возможности по тушению пожаров, возникающих на объектах в результате вражеских атак.

Как "Новая почта" развивает собственную ПВО

Компания стала одной из немногих, которые смогли реализовать проект частной ПВО. Об этом сообщил совладелец группы компаний Nova Вячеслав Климов, пишет "Интерфакс-Украина".

Мы – одна из немногих компаний, реализовавших этот проект. Я не хочу раскрывать вам цифры, но у нас есть сбитые "Шахеды",

– сказал Климов.

Совладелец Nova подчеркнул, что бизнес может брать на себя задачи, которые до полномасштабного вторжения считались исключительно обязанностью государства. По его мнению, развитие частной ПВО остается важным направлением для предприятий, работающих в условиях постоянных российских атак.

Зачем компании собственные пожарные службы

Помимо противовоздушной обороны, "Новая почта" развивает возможности самостоятельно тушить пожары на своих объектах. Климов рассказал, что сотрудники компании тушат значительную часть возгораний, возникающих после атак, не дожидаясь прибытия Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас большие компании ищут в Европе пожарные машины, чтобы создавать свои собственные службы. Это наша собственность, в чем проблема, кто мне может запретить тушить самому пожар на своей территории?

– отметил Климов.

Напомним, что основным направлением деятельности компании "Новая почта" является экспресс-доставка документов, посылок и паллетированных крупногабаритных грузов. Ее конечными бенефициарными владельцами являются Владимир Поперешнюк и Вячеслав Климов.

В первом полугодии 2026 года финансовые показатели компании выросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года:

консолидированная чистая прибыль увеличилась на 24,3% – до 2,195 миллиарда гривен;

выручка выросла на 31,8% – до 39,127 миллиарда гривен.

По состоянию на 13 июля 2026 года сеть "Новой почты" насчитывала 54,7 тысячи точек обслуживания по всей Украине.