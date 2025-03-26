Сэм Альтман отошел от руководства OpenAI: кто его заменит

OpenAI объявили об изменениях в руководстве. В частности Сэм Альтман возвращается к техническому направлению компании. Фактически OpenAI расширяет обязанности СОО Брэда Лайткепа, которого называют "правой рукой" Сэма Альтмана.

"Правая рука" Альтмана – Брэд Лайткеп

Кто заменит Сэма Альтмана в операционке и подробнее об изменениях рассказывает 24 Канал со ссылкой на OpenAI. Согласно сообщению, Лайткеп "будет присматривать за повседневными операциями", международной экспансией, а также руководить ключевыми партнерствами с такими технологическими гигантами, как Microsoft и Apple.

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Вместо этого Альтман сосредоточится на "исследованиях и продуктах".

Другие изменения в руководстве

OpenAI также повысил Марка Чена до Chief Research Officer (главного научного сотрудника; недавно он был старшим вице-президентом по исследованиям), а Джулию Виллагру – до Chief People Officer, ранее она была вице-президентом по вопросам персонала.

Важно. В OpenAI объяснили последние изменения в руководстве тем, что СЕО Сэм Альтман "больше сосредотачивается на руководстве исследованиями и продуктами производителя ChatGPT" и не намерен заменить бывшего СТО Миру Мурати, которая ушла в сентябре, чтобы работать над развитием собственного стартапа с искусственным интеллектом.

Период изменений – этап развития компании

Сейчас OpenAI переживает значительные изменения в руководстве после волны отставок, в том числе главного научного сотрудника Боба МакГрю и других высших руководителей. Ранее Сэм Альтман определил, что эти изменения хоть и являются неординарными, и они являются естественной частью развития компании.

Одновременно OpenAI переходит от некоммерческой к коммерческой модели, что вызвало критику и привело к судебному иску со стороны Илона Маска. Маск утверждает, что компания отходит от своей основной миссии – разработки искусственного интеллекта на благо человечества.